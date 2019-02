Ad Alba torna "Marzo Donna": eventi, incontri e tavole rotonde sulla figura femminile

L’Assessorato comunale alle Pari Opportunità guidato da Rosanna Martini, in collaborazione con la Consulta comunale per la realizzazione delle Pari Opportunità tra uomo e donna, le associazioni e gli enti del territorio, organizza e propone al pubblico la kermesse “Marzo Donna 2019. Eventi, incontri e tavole rotonde sulla figura femminile”.



Un ricco calendario di appuntamenti da sabato 2 a sabato 30 marzo in città per celebrare la giornata internazionale della donna, ogni anno l'8 marzo, per ricordare le conquiste sociali, economiche e politiche, ma anche le discriminazioni e le violenze perpetrate sulle donne, in quasi tutte le parti del mondo.



Ad Alba una serie di eventi per mantenere alta l’attenzione sul tema della prevenzione della violenza, accanto ad iniziative di festa e incontri per riflettere sul ruolo della donna, sulla storia delle donne, sulla maternità, sulla salute, sul lavoro.



Primo appuntamento sabato 2 marzo alle ore 17 in Sala Riolfo (via Vittorio Emanuele II n.19 – cortile della Maddalena) dove le Doule del territorio presentano Marilde Trinchero, autrice del libro “La solitudine delle madri”.

Durante l’incontro le Doule (figure assistenziali non mediche e non sanitarie che si occupano del supporto alla donna durante tutto il percorso perinatale, dalla gravidanza al post-partum) presenteranno i vari sostegni e i servizi locali a sostegno delle donne durante e dopo la gravidanza.



Mercoledì 6 alle ore 20.30 in Sala Fenoglio (cortile della Maddalena) ci sarà “Creatrici di eccellenze”, a cura di Confartigianato Imprese Cuneo-Movimento Donne Impresa, per valorizzare l’artigianalità e l’eccellenza delle donne cuneesi, ambasciatrici di quel “saper fare” nel cibo che rende “unici” i sapori del nostro territorio.



Giovedì 7 dalle ore 8 alle ore 18 nell’Ospedale San Lazzaro (via P.Belli, 26) “Una rosa per fermare il tumore al seno”. Le volontarie dell’Andos (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno) distribuiranno, ad offerta, rose a sostegno della ricerca e cura del tumore della mammella.



Mentre alle ore 17.30 nella sala Casa Opere Diocesane la Libreria L’Incontro propone “Brindisi alle donne” un appuntamento della rassegna “Invito alla poesia” al femminile per raccontare mestieri e professioni delle donne “Dalla Lavandaia alla Locandiera” con la professoressa Madì Drello.



Nel giorno della festa della donna, venerdì 8 marzo, dalle ore 18.30 alle ore 19.30 nella sede di Apro Formazione (corso Barolo, 8) c’è “Ago, Filo, Trucco, Parrucco. La donna, ieri, oggi … e domani?”, una passerella con gli studenti della scuola per rappresentare i volti delle donne. L’evento è a cura dell’associazione “Mai + Sole” e di Apro Formazione.



Sempre per l’8 marzo, il Gruppo Terziario Donna Alba, aderente all’Associazione Commercianti Albesi, propone l’iniziativa “8% per l’8 marzo”. In collaborazione con Alba sotto le Torri, Albauno e Albapiù, i negozi aderenti all’iniziativa riconosceranno uno sconto dell’8% a tutte le donne, nella giornata dell’8 marzo 2019. I negozi aderenti all’iniziativa sono riconoscibili grazie a una locandina sulla vetrina raffigurante una donna stilizzata con tema floreale.



Sempre a cura del Gruppo Terziario Donna Alba la cena benefica “Fiera di essere Donna” all’Accademia Alberghiera di Alba – Apro Formazione, venerdì 8 marzo alle ore 20. Il ricavato della serata sarà devoluto all’associazione “Mai + Sole” che da anni si occupa delle donne e dei bambini vittime di violenza.



Altri eventi anche sabato 9 marzo. Dalle ore 8 alle 13 in via Cavour, angolo piazza San Francesco, l’associazione “Mai + Sole” offrirà sacchetti di pane con lo slogan “La violenza sulle donne è pane quotidiano”, per sensibilizzare la popolazione affinché la violenza fisica e psicologica non diventi… pane quotidiano.



Mentre dalle ore 9.30 alle 13, nella sala conferenze di Palazzo Banca d’Alba (via Cavour 4), la Fidapa-BPW Italy sezione di Alba organizza il convegno "Donna e Sport".



Nel pomeriggio alle ore 15 nella Libreria Bookeria (via Paruzza, 8) “Donne d'Essenza", laboratorio sensoriale che nasce all'insegna della domanda provocatoria: “Qual è il profumo di ogni anima?”.



Alle ore 16, nella Libreria Marameo (via P.Belli n.20/B) “Storie di donne. Vieni a conoscere Malala”, per un ciclo di appuntamenti dedicati a figure femminili che hanno segnato o stanno ancora segnando la storia.



In serata alle ore 21 sul palco della sala “Michelangelo Abbado” del Teatro Sociale (piazza Vittorio Veneto, 3), nell’ambito della stagione teatrale, c’è lo spettacolo “Traviata. L’intelligenza del cuore” di Lella Costa e Gabriele Vacis, con il maestro Davide Carmarino al pianoforte, Scilla Cristiano soprano, Giuseppe Di Giacinto tenore. Musica Giuseppe Verdi, Franco Battiato, Tom Waits e Marianne Faithufull.

Si prosegue domenica 10 dalle ore 10 alle ore 16 al Fuori CitaBiunda (via Biglino, 1) c’è “We want sex (equality)”. A cura del Collettivo De-Generi, un confronto sul mondo del lavoro in relazione a genere e sessualità con le sociologhe Cristina Solera e Giulia Selmi.



Sempre domenica 10 c’è l’iniziativa “In Bici con le Donne”, una biciclettata non competitiva su un percorso 7 km lungo le vie e le strade di Alba, con ritrovo alle ore 13.30 e partenza alle ore 14 dal piazzale ex deposito Satti in corso Matteotti. L’evento è organizzato da Gruppo Terziario Donna Alba dell'Aca in collaborazione con la Fiab (Federazione Italiana Amici della Bicicletta). Per l’iniziativa, l’Amministrazione comunale e Bus Company metteranno a disposizione 30 bici a pedalata assistita.



Più tardi, alle ore 16 nella sala Consiglio “Teodoro Bubbio” del Palazzo comunale incontro con la campionessa di Handbike Francesca Fenocchio, medaglia d’argento alle Paralimpiadi di Londra 2012.



A seguire mercoledì 13 alle ore 20.30 nel Cine Teatro Moretta (corso Langhe, 106) lo spettacolo teatrale “Scarpette rosse – Storia di un desiderio”. Una drammaturgia di Emanuele Aldrovandi sulla tematica della ricerca dell’individualità nell’adolescenza, con la regia di Massimo Somaglino. L’evento è a cura dell’Associazione Omeopatica Albese.



Giovedì 14 marzo dalle 20.30 la Libreria Bookeria propone “Da Donna a Donna”. Una serata dedicata al piacere femminile guidata da Manuela Moretto.



Altro evento venerdì 15 alle ore 21 nella sala Casa Opere Diocesane in via Mandelli, 9 l'Ufficio Pastorale per la famiglia della Diocesi propone “Maria di Magdala e Madeleine Delbrel: quando la testimonianza è donna!”. Interverranno Lidia e Battista Galvagno.



Sabato 16 alle ore 16, nella Libreria Marameo (via P.Belli n.20/B) “Storie di donne. Vieni a conoscere Margherita Hack”. Mentre dalle ore 17.30 nella Libreria Bookeria c’è “Al femminile. Autori, autrici e personaggi senza stereotipi attraverso la letteratura”. A cura di Mariapaola Pesce coordinatrice del progetto "Omero. Gli scrittori raccontano i libri".



Mercoledì 20 alle ore 21 nella sala Casa Opere Diocesane l'associazione Famigliarmente propone “Il piacere di scoprire e scoprirti: piccolo viaggio alla scoperta del nostro essere donna nella società, nella famiglia e dentro di noi”. Con Valentina Politanò, psicologa e psicoterapeuta, una serata di incontro attraverso esercizi di comunicazione non verbale, espressioni corporee e giochi di ruolo.



Giovedì 21 dalle ore 17 alle 18.30 nella Libreria Bookeria ci sono le “Letture animate per bambini: il drago Aidar”, a cura di Luna di Lana Animazione.



Sabato 23 alle ore 16, nella Libreria Marameo “Storie di donne. Vieni a conoscere Rita Levi Montalcini”.



Dalle ore 18 la Libreria Bookeria propone il “Laboratorio creativo di pittura con il vino” grazie a Purpleryta.



Lunedì 25 dalle ore 20.30 nella Libreria Bookeria un evento serale legato alla Pasqua, a cura della wedding planner Cinzia Gai.



Altro evento venerdì 29 dalle 8.30 alle 18.30 nel Palazzo Mostre e Congressi “G. Morra” (Piazza Medford, 3), col convegno “La contraccezione difficile dall’adolescenza alla menopausa”, giornata di approfondimento rivolta agli operatori sanitari che si occupano del tema della contraccezione.



Ultimi appuntamenti della manifestazione sabato 30 marzo. Alle ore 16.00, nella Libreria Marameo c’è “Storie di donne. Vieni a conoscere Rosa Parks”.



CONCERTI AL FEMMINILE CON ALBA MUSIC FESTIVAL

In calendario anche i concerti di Alba Music Festival dedicati alla festa della donna con la presenza di artiste femminili. Il primo è domenica 17 marzo, ore 16.30 a Bra. Nel Coro della Chiesa di Santa Chiara c’è “Il canto del cigno - Viaggio nel Romanticismo”. Musiche di Brahms, Schubert.

Altre note domenica 24, alle ore 11 nella chiesa di San Giuseppe ad Alba “La canzone napoletana prima della canzone napoletana”. Ensemble Festa Rustica con strumenti originali. Sempre domenica 24 ma alle ore 16.30, a Bra nel coro della chiesa di Santa Chiara il concerto “Voci all’Opera” con Sun Hee Park soprano, Giannandrea Agnoletto pianoforte su musiche di Rossini, Mozart.



PERCORSO DI AUTODIFESA E AUTOSTIMA

In programma anche il progetto “Farsi del bene fa bene”, a cura dell’associazione Zonta Club Alba Langhe e Roero, in collaborazione con l’Assessorato alle Pari Opportunità e l’associazione Mai + Sole per un percorso di autodifesa ed autostima rivolto alle donne albesi. Quattro appuntamenti settimanali. La prima sessione sperimentale parte giovedì 7 marzo dalle ore 18.30 alle ore 20.00 nel salone Polifunzionale del Centro Anziani comunale di Via G. Govone, 11.

PRESENTAZIONE IN MUNICIPIO

La rassegna è stata presentata al pubblico e alla stampa nella tarda mattinata di giovedì 21 febbraio nella sala Resistenza del Palazzo comunale di Alba.

"La rassegna Marzo Donna – ha spiegato l’assessore comunale alle Pari opportunità Rosanna Martini – è giunta alla 5ª edizione. Negli anni il calendario si è arricchito enormemente grazie alla collaborazione con la Consulta per la realizzazione delle Pari Opportunità e le numerose associazioni e realtà cittadine. Sull’argomento è stato fatto un lavoro pressoché costante anche in altri periodi dell’anno con diverse iniziative anche nelle scuole, per mantenere alta l’attenzione sui diritti delle donne e non darli mai per scontati. È un lavoro di sensibilizzazione importante che deve continuare, soprattutto per prevenire e contrastare il fenomeno della violenza sulla donna, ma anche per raggiungere quella parità di diritti tra uomo e donna purtroppo ancora distante".



Oltre all’assessore Rosanna Martini, sono intervenute anche la vice presidente della Consulta comunale per la realizzazione delle Pari Opportunità tra uomo e donna Daniela Laura Balestra, Maura Reolfi di Apro Formazione, Angelica Mosca Zonta Club Alba Langhe Roero, Patrizia Pecollo presidente dell’associazione Omeopatica Albese, Orsola Bonino dell’associazione Mai + Sole, Silvia Anselmo vicepresidente dell’Associazione Commercianti Albesi, Margherita Magliano di Famigliarmente, Nadia Bartolucci di Mondo Doula ed Elisabetta Brovia di Fiab Alba.