Abitudini degli italiani in rete: per cosa si usa internet

Cresce l’uso della rete e delle tecnologie internet nel nostro paese, un dato importantissimo ed in parziale controtendenza rispetto al passato: a lungo l’Italia è stata fanalino di coda nella Ue per quanto riguarda internet quindi il dato va accolto con grande favore.

Fornendo qualche numero, gli italiani connessi alla rete sono ormai oltre il 75% della popolazione con una crescita del 5% media ogni anno. A guidare questa tendenza c’è la crescita esponenziale di device alternativi rispetto al pc, si parla quindi di smartphone soprattutto e di tablet, oltre che di console.

Quindi cresce l’uso della rete nel nostro paese e lo fa grazie alla diffusione sempre più capillare di dispositivi mobili alternativi. Ma per cosa si utilizza la tecnologia internet? Quali sono le abitudini degli italiani con riferimento alla rete?

Le abitudini sono ormai cambiate radicalmente e la rete si utilizza sostanzialmente per tutte le azioni quotidiane: c’è chi con internet ci lavora, chi lo utilizza per gestire il proprio conto corrente grazie alla diffusione dell’home banking. C’è poi chi si rivolge alla rete per investire, pensiamo alla diffusione del trading online con le piattaforme web per investimento; e perfino chi ha deciso di utilizzare internet per dedicarsi a passioni quali il gioco, con particolare riferimento alle slot che sono quelle che vanno per la maggiore. Basti pensare che nel 2017 la spesa degli italiani sulle slot è stata di oltre 49 miliardi.

In generale proprio il settore del gaming è tra quelli che hanno avuto la maggiore spinta dalla delocalizzazione in rete dato che questo ha contribuito ad ampliare di gran lunga la platea di potenziali fruitori, partendo dal fatto che oggi si può essere connessi ad un tavolo verde virtuale in qualsiasi momento della giornata e dovunque ci si trovi. Il tutto anche in massima sicurezza e con tecnologie di ultima generazione per garantire sicurezza.

Tornando alle abitudini degli italiani in riferimento al web, pensiamo a come sia cambiata la modalità di fruizione dei contenuti televisivi: oggi ci si rivolge a piattaforme multimediali quali Netflix ed affini che stanno prendendo spazi lasciati liberi dalle tv tradizionali e dal cinema.

Dati alla mano gli italiani utilizzano la rete principalmente per connettersi ai vari social network, con una certa predilezione per quelli utilizzati per inviare messaggi come Whats App che dopo l’acquisizione da parte di Facebook annuncia grandi novità. Ultima nota per gli acquisti in rete: sempre più lo shopping si sta spostando sul web con la proliferazione degli ecommerce. Dopo un’idiosincrasia iniziale gli italiani si sono convinti a rivolgersi ad internet per acquistare beni e servizi di ogni genere soprattutto su quelli che sono considerati i colossi del commercio elettronico, su tutti Amazon.