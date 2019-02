Oroscopo di Corinne: scopri la tua settimana, vista dalle stelle

ARIETE: Uno spizzico di malumore offuscherà i prossimi dì ma trattasi di nubi passeggere atte a svanire rapidamente pur dovendo stare sul chi va là riguardo un contesto o un gruppetto di individui ardui da inquadrare: infatti la prudenza non sarà mai eccedente in qualsiasi settore al fine di scansare una bidonata. Tutelate le valute ed attenetevi ad una dieta equilibrata avendo l’accortezza di mangiare e masticare piano. Combini per una seratina stuzzichina. Fiacca dilagante.

TORO: State pedalando ancora in salita ma non angustiatevi in quanto presto riuscirete a sbrogliare matasse, concretizzare un anelito, togliervi un peso dallo stomaco od equilibrare un settore un po’ vacillante. Circondatevi di persone positive e non bisticciate col partner per delle sciocchezze cercando in contemporanea di evadere dalla consueta attanagliante routine con un simpatico fuori porta. Forme infiammatorie, allergie o sbalzi di pressione.

GEMELLI: Giove costringe a rallentare il passo e a non strafare specie se la forma non è perfetta… Per il resto vi barcamenerete mantenendo viva la speranza di periodi migliori soprattutto se una questione impensierisce sottraendo quell’energia indispensabile per affrontare ogni giornata. Subentreranno delle cosine da aggiustare o spostare in casa oppure dei soldini da spendere moderatamente, delle contiguità con dottori e rischio di beccare multe. Frugale incontro per i maschietti.

CANCRO: Il sestile di Marte, contrastando gli effetti negativi di Saturno, consentirà di accedere a novelle esperienze, rinnovare la sfera emotiva, risolvere un problemino spettante voi o familiari, ricevere degli inviti o una minuta soddisfazione. Fattibili pure dei ritrovi inaspettati, dei responsi liberatori e un incremento dell’efficienza psicofisica. Ciononostante vi arrabbierete con un tipo troppo falso ed eccentrico per i vostri gusti o soffrirete di stati ansiosi.

LEONE: Grazie ad un consiglio avrete le idee più chiare sul come impostare la settimana o una questione vacillante acquisendo così maggiori certezze e sentendovi più pimpanti psicologicamente. Mercoledì, giovedì e venerdì saranno alquanto fermentati non esclusa una discussione, un tormentone, dei contatti con gente indossante un camice, divisa o degli sbuffi intermittenti. Recupererete un’amicizia o incontrerete occasionalmente chi non vedevate da tempo.

VERGINE: Che si tratti di affari, lavoro, valute o affetti qualcosa lo dovrete concludere in quanto lo stare inerti non porterebbe ad un bel niente, così come rimarrete basiti dinanzi al contegno di due elementi da sbarco, un uomo importunerà e una donna amareggerà però nel complesso le faccende non vanno malaccio basta soltanto prestare attenzione ai furti e ai marpioni. Pensate maggiormente a voi stessi, non affaticatevi oltremisura e tutelate gli interessi. Domenica squinternata.

BILANCIA: Non fate programmi che all’ultimo istante potrebbero subire delle modifiche e contate molto sull’appoggio di un Giove così propizio dal salvarvi in corner da ogni eventuale precipizio. Qualche nativo si troverà alle prese con fogli da firmare, esperti da consultare, un viavai di strampalati annunci e un soggetto da ammansire. Gli accoppiati attraverseranno una fase delicata mentre chi è alla ricerca dell’anima gemella sappia che la casualità giocherà un ruolo importante…

SCORPIONE: Con la tenacia e la risolutezza si va lontano tagliando traguardi impensati… Fate di tal suggerimento un precetto e non arrendetevi alla prima difficoltà incrociata sull’irto cammino. Alcuni di voi dovranno prendere celermente una decisione, altri risorgeranno da mesi contorti, altri ancora resteranno maluccio dinanzi a provocazioni ed insinuazioni ma per una buona fetta di nativi la settimana serberà grandi emozioni. Tendenza a smarrire oggetti o incartamenti.

SAGITTARIO: Malgrado Giove transiti nella vostra costellazione un impercettibile insoddisfazione permane inducendovi a sbalzi di umore o ad larvato malcontento. Datevi una smossa riempite il boccale delle aspettative con un salubre ottimismo visto che ciò che turba si definirà per il meglio. Un corruccio proverrà da congiunti, parenti o intimissimi conoscenti e se giù di carreggiata contattate degli amiconi per una pizzetta, una cenetta o quattro chiacchiere an allegria.

CAPRICORNO: Poiché tutto arriva a chi sa aspettare portate ancora un briciolo di pazienza poi vedrete che avrete la vostra rivincita o perlomeno ciò che ora importuna troverà una savia soluzione. In simultanea preventivate degli sborsi, un’incavolatura, una seccatura, una visita stranita, dei corrucci per un anzianotto e qualche doloretto sparso. Contenetevi altresì nel mangiare e praticate, se gli ossetti non scricchiolano, del sano movimento. I single approcceranno un novello rapporto.

ACQUARIO: Non prendetevela per chi non merita neppure l’unghia del vostro dito mignolo e imparare a vivere serenamente abbandonandovi ai sogni ma accettando contemporaneamente un’amara verità. Un componente del nucleo domestico abbisognerà di uno sprone o darà un significativo comunicato. Se aspettate delle risposte o dei soldi sappiate che presto arriveranno mentre il weekend vi vedrà protagonisti di fatti burleschi. Pancino incomodato.

PESCI: Gli attuali passaggi planetari favoriscono una ripresa su tanti fronti pur dovendo fare i conti con il momentaneo rallentamento di una causa, un’impresa, un lavoretto o dei quattrini da erogare compensati però da quasi concomitanti entrate. Batticuori per una improvvisata. Se prossimamente festeggiate il compleanno giocate al Lotto i vostri dati di nascita: la dea bendata potrebbe regalarvi una vincita fortunata! Schiena dolente o fastidi alle gambe.

*********************************************************************************

La scala dei sogni porta sempre a sfiorare le stelle…

*********************************************************************************