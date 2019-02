Arrivano le sfilate di carnevale a Mondovì: deviata la viabilità

In occasione delle due sfilate dei carri allegorici e dei gruppi mascherati nell’ambito del Carlevè ‘d Mondvì, sono previste alcune deviazioni al traffico veicolare, in vigore nei giorni domenica 24 febbraio e 3 marzo, dalle ore 11 sino al termine delle operazioni di pulizia del Ponte Madonnina.

In direzione da Savona per Torino e/o Fondovalle Tanaro - Autostrada A6: la deviazione verrà effettuata fuori dal centro abitato, sulla SS 28 sud prima della galleria di Vicoforte ed indirizzerà i veicoli verso Briaglia – Niella Tanaro – A6;

In direzione da Savona per Cuneo – Valli monregalesi: la deviazione verrà effettuata fuori dal centro abitato, precisamente all'altezza della SS28 sud in località Gandolfi, e seguirà il seguente percorso: Monastero di Vasco e Villanova Mondovì per poi riprendere le normali direzioni per Cuneo o Valli monregalese.

In direzione da Cuneo e da Torino per Savona: la deviazione verrà effettuata nel centro abitato, precisamente in viale Vittorio Veneto, ed il traffico veicolare verrà deviato verso Villanova Mondovì per essere poi diretto verso Monastero di Vasco e riprendere la normale direzione verso Savona dalla località Gandolfi.

Limitazioni alla sosta ed alla circolazione: dalle ore 5:00 divieto di sosta con rimozione forzata e dalle ore 9:00 divieto di transito, su tutto il percorso della sfilata (piazza Ellero, Ponte Cavalieri d’Italia, via F.lli Durando, via Malfatti, via Baretti, corso Statuto, ponte Madonnina), via Einaudi e su piazzale Unità d’Italia; dalle ore 9:00 divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in via Rinchiuso (tratto da via Gherbiana a via Malfatti), via Baretti (tratto da p.zza Gherbiana a via Malfatti), via F.lli Durando (tratto da via Baretti a p.zza Gherbiana), via Prato, via Sant’Arnolfo, via Baruffi, vicolo Bellino, piazza Martiri della Libertà, via San Lorenzo e piazza della Repubblica; dalle ore 11:00 divieto di sosta con rimozione forzata in piazzale Giardini negli stalli presenti nell’anello di viabilità esterno; dalle ore 11 divieto di transito su ponte Madonnina, via Calleri, via Perotti e via Arciprete (su quest’ultima il transito sarà limitato ai soli residenti ed aventi diritto); dalle ore 12 divieto di sosta con rimozione forzata su via Beccaria, via Oderda via Nallino e piazza C. Battisti; per i veicoli a servizio delle persone diversamente abili saranno riservati dei posti auto in via Vittorio Veneto ed in via Calleri.

I bus: La Linea 3 del trasporto urbano, Ospedale - Mondovicino, non seguirà il normale percorso per via Aldo Moro e corso Statuto, ma sarà deviata su viale Vittorio Veneto ed effettuerà una fermata nei pressi dei numeri civici 27/29.

Il recupero di una delle due sfilate eventualmente annullate per maltempo, è programmato per domenica 10 marzo.