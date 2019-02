Frabosa Sottana verso le elezioni: il sindaco Adriano Bertolino annuncerà a breve la sua decisione

La tornata elettorale in programma in primavera riguarderà da vicino anche il Comune di Frabosa Sottana, governato da 5 anni a questa parte dal sindaco Adriano Bertolino , che abbiamo intervistato per capire le sue intenzioni in ambito amministrativo e per tracciare un bilancio del suo mandato.

"Il nostro mandato è iniziato in un momento piuttosto critico, in quanto il problema più gravoso era legato ai vincoli di finanza pubblica e alla difficoltà di reperire contributi. Tutto sommato, i risultati sono stati positivi: non dimentichiamo la riqualificazione del centro storico di Frabosa Sottana con i lavori sotto la confraternita, la risistemazione della pavimentazione di fronte alla chiesa parrocchiale, la messa in sicurezza del collegamento fra Artesina e Prato Nevoso per quanto concerne il controllo del distacco delle slavine, il rifacimento dell'asfalto lungo le strade della vallata grazie al passaggio del Giro d'Italia nel 2018, l'ampia visibilità data al territorio con il concerto di Ferragosto del 2017. Abbiamo poi partecipato come Comune all'accordo di programma con la Regione Piemonte per i contributi destinati alle nostre stazioni sciistiche; inoltre, nell'ambito dei "6mila campanili" abbiamo realizzato un nuovo tratto di strada che parte dall'inizio della vallata e si dirige verso Roccaforte Mondovì. Non abbiamo neppure trascurato la montagna; infatti, attraverso i PSR regionali vinti, abbiamo curato la costruzione delle case d'alpeggio e delle strade per raggiungere i rifugi. In ultimo, abbiamo dato un aiuto alle classi sociali più deboli, alle scuole elementari del capoluogo con un progetto in collaborazione con la Fondazione cassa rurale di Pianfei per l'informatizzazione del sistema scolastico e abbiamo fondato il Forum giovanile, realtà sempre più consolidata e foriera di grandi soddisfazioni".