Panero scioglie le riserve e si ricandida a Verzuolo, stessa squadra con tre new entry

Scende nuovamente in campo per Verzuolo Giancarlo Panero. L’attuale primo cittadino verzuolese ha sciolto le riserve e tramite conferenza ha fatto il bilancio del quinquennio dove ha spiegato le difficoltà di amministrare un paese: “troppo grande per essere piccolo e troppo piccolo per essere grande”.



Il comune saluzzese alle porte della Valle Varaita conta 6.424 abitanti e fa parte di un gruppo di 15 comuni tra i 5mila e 10mila abitanti per cui secondo Panero “bisognerà fare una battaglia nei prossimi anni insieme ai parlamentari e all’Anci.”



Ex sindacalista e dipendente della cartiera Burgo il capogruppo della lista Verzuolo Bene Comune Panero ha vinto le elezioni del 2014 contro lo sfidante Giulio Testa di Insieme Per Verzuolo: la sua elezione a sindaco ha rappresentato un momento di rottura rispetto ai dieci anni a traino Marengo.



“Sono stati anni faticosi, ma gratificanti” - spiega Panero – “Si è lavorato bene nonostante fossimo quasi tutti a digiuno di esperienza politica. L’associazione Verzuolo Bene Comune ha nei giorni scorsi chiesto di continuare su questo percorso e ricandidarci alle elezioni. Abbiamo realizzato il 90% del programma che ci eravamo prefissati ed entro il 26 maggio arriveremo alla quasi totalità. Ci siamo contraddistinti per essere una vera lista civica senza spese di rappresentanza e rimborsi spese. Abbiamo operato con 22 dipendenti (6 part time), quando la necessità è di 52 unità.”



“Abbiamo dovuto far fronte alla spending review con 596mila euro di tagli all’anno nel 2014-2018.” – continua Panero – “Nonostante tutto abbiamo operato su diversi fronti con riduzione della tari, con il fondo restituzione Irpef, 37 affitti concordati. Abbiamo speso 125 mila euro per assistenza, 57 mila euro destinate alle associazioni che agiscono nel sociale e 30 mila euro all’asilo Keller. Abbiamo accolto 24 stagionali nei container, svolto corsi in italiano per stranieri e recupereremo nel 2019 i 20 posti letto della casa di riposo persi nel 2013.”



Panero ha poi continuato parlando dei vari interventi svolti in questi anni: dall’attivazione delle telecamere di videosorveglianza, al milione speso per nuova illuminazione, da migliorie nella viabilità di via Siccardi, al sottopasso ferroviario per Falicetto e la verifica dei tre viadotti del comune. Passando per l’attivazione della banda larga, al nuovo ripetitore Rai, all’ufficio Informa Lavoro, a 1 milione 600mila destinato alle scuole.



I nodi da sciogliere per Verzuolo restano la Burgo (la recente vertenza ha portato alla perdita nello stabilimento di 130 posti di e ad un licenziamento) e al processo di riconversione della linea nona che partirà con ogni probabilità a fine novembre. Riconversione che dovrà essere sviluppata di pari passo a un cambio della viabilità (si parla di una stima di 200 tir al giorno contro i 60 precedenti). Viabilità che va ripensata anche in vista dell’acquisto di Tonoli dell’ex area Cdm. Altro nodo cruciale resta la collocazione dell’Itis, la consegna della posta a giorni alterni e le politiche famigliari (Verzuolo ha un saldo nati-morti in negativo).



Panero parla di un rapporto propositivo con la minoranza: “mai di sola opposizione”, stesso discorso vale per i comuni vicini. La squadra in vista delle elezioni sarà in continuità con quella del 2014: escono di “scena” Gianfranco Fortina, Luca Franco e Michela Barale. Sui tre nuovi ingressi Panero al momento non si sbilancia: “Saranno in linea con le persone che usciranno dal gruppo a livello di professione, età e sesso.”