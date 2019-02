"Scrivo per sanare ferite e per ricordare quanto sia facile sbagliare": quattro chiacchiere con Domenica Lupia, al romanzo d'esordio

Si chiama "Pelle" ed è uscito oggi (lunedì 25 febbraio) per la casa editrice "La Mezzelane", ed è il primo romanzo dell'autrice cebana Domenica Lupia.

Nella sinossi del romanzo si legge: "Andrea, trentacinquenne inventore in erba, trascorre una vita frustrante intessendo svariate relazioni che si rivelano ogni volta fallimentari. Affetto da ansia e attacchi di panico che lo accompagnano e dal rimorso per la morte di Cheyenne, una donna che lo ha molto amato, di cui si ritiene responsabile, è costantemente sconvolto da incubi riguardanti la morte. Si ritrova a intraprendere un percorso che lo porterà di volta in volta a superare uno o più limiti fisici, psicologici, etici e legali. Dopo l’ennesima relazione finita male si ritrova attratto da Elisa, una ragazzina, minorenne e sofferente, che fa nascere in lui una vera e propria ossessione tanto da non pensare alle possibili conseguenze di una relazione con lei. Assieme a lei la vita gli sembrerà prendere il volo verso una quasi certa realizzazione dal momento che la start-up a cui sta lavorando riscuote successo ma. La strada che stanno percorrendo insieme, però, li porterà dritti verso la distruzione. L’eroina, il sangue, il suicidio e il senso di colpa del sopravvissuto segneranno la fine dell’idillio, non senza l’aiuto di una certa superficialità da parte del protagonista. Una relazione malata, che tuttavia passa inosservata agli occhi della gente, porterà entrambi verso l’inevitabile massacro. L’assonanza tra la ciò che accadrà a Elisa e ciò che è accaduto a Cheyenne incideranno sulla pelle di Andrea la certezza di quanto le azioni compiute abbiano potere di vita o di morte su un individuo e che, nel profondo, siamo tutti probabili mostri".

- Ciao Domenica. Cominciamo dal principio: parlaci un po' del tuo libro, "Pelle".

“Pelle” è nato in brevissimo tempo, circa un paio di mesi. Ho scritto quasi tutto il libro su vari quaderni o fogli di carta volanti che trasferivo al computer non appena possibile. Anche camminare mi ha aiutata a completare il lavoro, specie quando mi trovavo in un vicolo cieco, la solitudine mi ha sempre aiutata.

“Pelle” non doveva diventare un romanzo, non era quella l’idea iniziale, era più che altro una terapia, uno svisceramento di alcuni traumi, di alcune condizioni (non necessariamente mie) ma alla fine, eccoci qui.

- Rapporti distruttivi, vite distrutttive, il mostro come nulla più dell'essere umano stesso. Che quadro volevi tracciare, dal punto di vista tematico? Perché raccontare una storia di questo tipo?

Sono profondamente convinta che l’unico mostro da temere sia l’essere umano, nei confronti degli altri e di se stesso, è lui l’uomo nero. Ogni azione umana contiene in sé la conseguenza prevedibile e controllabile e quella imprevedibile e del tutto autonoma; si può essere mostri per volere, per distrazione, per dimenticanza, lo si è in ogni caso. Ogni azione, persino l’assenza di azione contiene una responsabilità e, come detto prima, il seme della diretta conseguenza.

Perché raccontare qualcosa del genere? Per trovare delle risposte, per sanare delle ferite, per ricordare quanto sia facile sbagliare.

- Ora qualche parola su di te. Come nasce la tua passione per la scrittura?

La passione per la scrittura nasce durante il liceo: un professore notò che non ero poi malaccio e iniziò a spronarmi, a stuzzicarmi, a sfidarmi con argomenti e modalità sempre differenti insegnandomi a non temere, a scrivere a dispetto di tutto, a qualunque costo, tanto che arrivai al punto di rischiare la maturità: scelsi di svolgere la prova di italiano in un certo modo, o avrei vinto o sarei stata bocciata in tronco ma non avevo intenzione di seguire la traccia così come appariva. Alla fine fu la scelta giusta.

- E l'idea di scrivere un libro in senso concreto? Hai frequentato corsi, come ti sei "preparata"?

Non ho seguito corsi e non ero preparata per la nascita di un romanzo, non mi sentivo nemmeno in grado di farlo. Alla fine ne è venuto fuori qualcosa di decente e l'ho inviato a qualche casa editrice; le risposte positive sono state tre e io ho scelto Le Mezzelane.

- Cosa ci puoi dire, invece, del rapporto con la casa editrice "Le Mezzelane"?

Le Mezzelane è una realtà che è cresciuta in fretta e senza che ce ne accorgessimo. Con la casa editrice, come è successo, si dovrebbe avere un rapporto puramente lavorativo basato sul rispetto reciproco, se viene a mancare quello credo non si possa costruire o produrre nulla di buono, certo si instaura anche un rapporto umano ma è il caso che rimanga fuori dall’ambito lavorativo.

- E ora? Hai già in programma altri lavori? Su cosa ti concentrerai?

Ho già scritto un secondo romanzo e sono alle prese con il terzo. Il secondo è un po’ più maturo, c’è maggior controllo e forse un po’ di tecnica in più, lavorare all’editing di un romanzo insegna molto più di un corso di scrittura.