Asti-Cuneo, sull’incrocio da 2mila Tir al giorno va in scena la "protesta del piombo"

Certamente luogo simbolo è stato. Nell’ora e mezza della protesta che stamattina, martedì 26 febbraio, ha portato una delegazione di sindaci della Granda a manifestare per la realizzazione di quei 9 km di asfalto necessari a completare quella che qualcuno ha da tempo ribattezzato come la Salerno-Reggio Calabria del nord, ebbene in quella novantina di minuti, dalle 8.30 alle 10 di una normale mattinata di fine febbraio, non ne è trascorso nemmeno uno senza che mezza dozzina di autoarticolati sbucasse dalla vicina salita del Bergoglio, o si avviasse alla stessa per ridiscenderla, ammorbando l’abitato di Roreto di una cappa di smog insopportabile anche in meno fortunati contesti.



La "protesta del piombo". Così l’hanno battezzata dal microfono i diversi intervenuti dall’improvvisato palco posto a pochi metri da dove la Provinciale 7 e la Statale 231 si intersecano in uno dei più trafficati crocevia dalla Granda (2mila tir al giorno, secondo le stime). Una rotatoria affrontata quotidianamente da quello stesso traffico pesante che proprio l’autostrada dovrebbe poter portare fuori dai centri abitati se mai verrà davvero completata.



Legittimo il dubbio, i sindaci hanno provato a riportare l’attenzione sull’annoso tema a poco più di tre mesi dalla manifestazione tenuta a Cuneo (lo scorso 16 novembre), allora consegnando al prefetto una lettera alla quale il ministro Danilo Toninelli non ha mai dato risposta.

Questo mentre di mesi ne sono trascorsi addirittura cinque da che gli stessi volenterosi al seguito del presidente provinciale Federico Borgna si erano presentati al cospetto dello stesso titolare dei Trasporti nel Governo Conte strappandogli l’impegno ad aggiornarli entro poche settimane una volta che avesse incontrato – così aveva spiegato loro di voler fare – il titolare della concessione sull’A33.



Quella risposta, come si sa, è arrivata venerdì scorso nelle forme di un comunicato stampa col quale il ministro ha annunciato la propria soluzione. I 350 milioni necessari a concludere l’opera non arriveranno in cambio dei quattro anni di proroga sulla concessione della Torino-Milano, così come definito dall’accordo di "cross financing" perfezionato dal precedente ministro Graziano Delrio e congelato dal suo successore quale inopportuno "regalo" al gruppo Gavio.

Arriveranno invece – propone ora Toninelli, rivendicando anche un primo giudizio favorevole da parte di Bruxelles - dal valore di subentro sulla stessa concessione una volta che questa verrà non più prorogata, ma riaffidata ex novo. Quella cifra, insomma, verrà comunque pagata dal futuro gestore della A4, che sia o meno il gruppo di Tortona.



Già bocciata dall’assessore regionale ai Trasporti Francesco Balocco, tra i presenti stamattina in piazza, difesa invece come economicamente migliore dalla parlamentare M5S Fabiana Dadone, la nuova soluzione ha trovato alquanto perplesso anche il presidente Borgna, promotore della manifestazione a Roreto.

"Il primo problema è che questa proposta bisognerebbe poterla leggere – ha fatto notare il sindaco di Cuneo, in qualche modo evocando la celebre "valutazione costi-benefici" che ha arrovellato per settimane il dibattito sulla Tav prima di divenire finalmente pubblica –, mentre in mano qui abbiamo niente di più che una nota stampa, che è poi l’unica comunicazione fattaci pervenire dal ministro dal nostro incontro di settembre a oggi. Ma anche volendo stare a quel comunicato, il suo contenuto ci lascia perplessi. Innanzitutto per un discorso di tempi. Doverla presentare al vaglio di una Commissione Europea in scadenza significa riparlarne magari a ottobre o novembre del 2020. E poi chi ci dice che la nuova commissione ci concederà quella che nella sostanza, stabilendo un gravame su un contratto legato a un’altra strada, rappresenta anche in questo caso una deroga di fatto alle normative Ue sulla libera concorrenza. Un via libera l’avevamo strappato, nessuno ci assicura che sarà così anche questa volta. Nel frattempo avremo gettato altri due anni di tempo, mentre dal mancato completamento di questa arteria la nostra provincia perde ogni anno qualcosa come 100 milioni di euro".



Argomenti ribaditi più volte durante la protesta di stamattina, dal cui tavolo si erano intanto alternati il padrone di casa Claudio Bogetti, sindaco di Cherasco, il primo cittadino braidese Bruna Sibille, presente in piazza con la sua intera Giunta, il presidente della Camera di Commercio Ferruccio Dardanello, l’assessore regionale Balocco, i rappresentanti degli autotrasportatori di Confartigianato e di Astra Cuneo, di fronte a un pubblico nel quale si notava la presenza, tra gli altri, della senatrice Pd Patrizia Manassero e quella del compagno di partito emiliano Matteo Richetti, mentre su fronte delle assenze risuonavano quelle degli altri parlamentari della Granda e anche quella del sindaco albese Maurizio Marello, con la capitale delle Langhe presente con gli assessori Alberto Gatto e Rosanna Martini, ma pervenuta tra gli interventi solo grazie allo stesso Giuliano Viglione, presidente dell’Associazione Commercianti e referente dell’associazione "Langhe Roero. Tavolo delle Autonomie per il Territorio".



"Non siamo pochi – risponderà Viglione a chi poco prima stigmatizzava una presenza di amministratori immaginata anche più copiosa della trentina di fasce tricolori scorte alla fine sulla piazza, mentre qualcuno annotava nelle conto delle assenze anche quella dei cugini astigiani ("Ci hanno invitato solo all’ultimo", farà sapere il sindaco di Asti Maurizio Rasero) –. E soprattutto, dopo tanto rassegnato e costruttivo silenzio, forse stiamo iniziando a capire che quella della protesta è probabilmente l’unica strada utile per fare sì che questo territorio abbia finalmente indietro una piccola parte di quello che lungo i decenni ha dato a questo Paese. Ma adesso la pazienza è davvero finita, le attività economiche come anche i cittadini di questa provincia non possono sopportare oltre questa situazione".



Un piccolo saggio i sindaci lo daranno prima del "sciogliete le righe" della mattinata, occupando la Provinciale per qualche breve istante a favore di fotografi. Un timido affaccio verso una più dura forma di mobilitazione che per alcuni, per quanto a malincuore, sarebbe l’unica strada per fare davvero sentire oltre i suoi confini lo sconforto di un intero territorio.

“Qui oggi non ci sono carnefici, ma solo vittime – ha concluso Borgna, ricordando le condizioni in cui vivono molte persone tra fumo, rumori e traffico. “Speriamo che la nostra voce arrivi a Roma. Siamo amministratori del territorio e ci muoviamo con spirito istituzionale rivendicando quello che è un credito della provincia di Cuneo verso lo Stato italiano. Non facciamo una battaglia di bandiera, né campagna elettorale pro o contro nessuno. Stiamo semplicemente alzando un grido da un territorio che si è stufato di aspettare e che chiede risposte concrete”.



Dal 1° marzo la protesta proseguirà con un presidio permanente davanti al palazzo della Prefettura di Cuneo, tutti i giorni dalle 9 alle 20 fino al 25 marzo. Quindi, si trasferirà a Roma martedì 26 marzo davanti alla sede del Ministero delle Infrastrutture.