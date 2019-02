Alba, il maestro Uto Ughi per il taglio del nastro alla nuova scuola media della Moretta

Sarà inaugurata ufficialmente mercoledì 6 marzo alle ore 17 la nuova scuola media della Moretta in via Carlo Cencio ad Alba.



Una costruzione avveniristica e all’avanguardia visitabile da tutti durante una sessione porte aperte per il pubblico, giovedì 7 e venerdì 8 marzo dalle ore 14.30 alle ore 18 e sabato 9 marzo dalle ore 8.30 alle ore 13.



Dopo l’apertura agli studenti, agli insegnanti e alle lezioni il 4 febbraio scorso, ora la cerimonia con il taglio del nastro per la nuova struttura realizzata dall’Amministrazione comunale al fine di dare una sede alla scuola secondaria di I grado "Sandro Pertini" ad indirizzo musicale, prima in piazza San Paolo.



Proprio per gli alunni della scuola ad indirizzo musicale, la cerimonia d’inaugurazione sarà preceduta alle ore 15.30 da una lezione a porte chiuse del grande maestro Uto Ughi, considerato uno dei massimi esponenti della scuola violinistica italiana.



La struttura iniziata nel marzo 2016 è un edificio moderno e funzionale, a due piani. Al pian terreno 15 aule, sala insegnanti, segreteria, bidelleria, 4 blocchi di servizi igienici, 2 ampi spazi ricreativi comuni. Al primo piano c’è l’aula magna con accesso esterno autonomo per essere utilizzata per incontri e conferenze, anche in orari di chiusura della scuola. Presenti anche un laboratorio di informatica, aula disegno, laboratorio di scienze, un ampio e moderno laboratorio musicale, la biblioteca, l’aula di sostegno, locali per deposito e archivio e due blocchi di servizi igienici.

Costruita secondo le normative antincendio e antisismiche, ha anche un impianto fotovoltaico e geotermico per renderla autonoma dal punto di vista energetico.



Il complesso completamente definito all’interno, è da completare nella parte esterna dove si stanno realizzando un ampio spazio per le attività ludico-sportive e la ricreazione degli studenti, il parcheggio con 55 posti auto, marciapiedi, aiuole, impianto di illuminazione ed irrigazione, spazi verdi e recinzione di delimitazione con muretti in cemento armato e sovrastante rete metallica plastificata.



L’opera è stata finanziata interamente dall’Amministrazione comunale.