Sommariva del Bosco, nel 2019 aliquote comunali confermate. Varia solo la tassa rifiuti

Oltre alle comunicazioni del sindaco sul caso "Scuole sicure", il Consiglio comunale riunitosi lunedì a Sommariva del Bosco ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2019, bilancio che pareggia a quota 7.088.414, 69 euro.



Confermate le aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef, che sono le seguenti: 0.60 fino a 15.000 euro di reddito; 0.65 da 15.001 fino a 28.000 euro; 0.70 da 28.001 a 55.000; 0.75 da 55.001 a 75.000; 0.80 per redditi oltre i 75.000 euro.

Invariata anche la Tasi: escluse le abitazioni principali tranne gli immobili di categoria A1, A8 e A9 per i quali l'aliquota è dell'1.20 per mille. Per i fabbricati rurali è invece dell'1 per mille. Nessuna modifica anche per quanto riguarda le aliquote Imu.



Per quanto concerne invece la tassa rifiuti (Tari) il costo complessivo del servizio per il 2019 è di 804.398 euro. La tariffa calcolata in base al regolamento comunale deve essere maggiorata dell'addizionale provinciale del 5 per cento.



Definite anche le indennità di presenza per i consiglieri comunali, stabilite in euro 13,03.

I tributi locali per occupazione di suolo pubblico e pubblicità sono invariati e il costo di costruzione per il 2019 è stabilito in 395,26 euro al metro quadro.



Per quanto riguarda le opere pubbliche prevalgono i lavori di manutenzione oltre alla messa in sicurezza antincendio dell'istituto scolastico, la sistemazione delle gradinate di piazza Seyssel e un nuovo loculario presso il cimitero.