In bici con le donne, pedalata non competitiva ad Alba e incontro con Francesca Fenocchio

Il Gruppo Terziario Donna Alba, aderente all’Associazione Commercianti Albesi, in collaborazione con l’Amministrazione comunale albese e la FIAB (Federazione Italiana Amici della Bicicletta), organizza per domenica 10 marzo “In bici con le donne”, pedalata non competitiva lungo le vie della città.



La giornata sportiva rientra tra le iniziative della Festa della Donna con l’intento di favorire una riflessione sulla mobilità sostenibile. Per l’occasione, infatti, l'Assessorato comunale a Mobilità e Trasporti provvederà all'abilitazione di trenta e-bike elettriche della società Bus Company, ma sarà ovviamente possibile partecipare con il proprio mezzo.



IL PERCORSO



L'itinerario sarà di 7 chilometri. Il ritrovo è domenica 10 marzo alle ore 13.30 nel piazzale antistante l’ex deposito Bus Satti in corso Matteotti, di fronte a piazzetta Pietro Micca. I partecipanti, assistiti dai ciclisti della FIAB, a partire dalle 14.00 si dirigeranno verso piazza Michele Ferrero, proseguendo per corso Italia, corso Langhe, corso Enotria e corso Piave. Qui sarà predisposto un punto ristoro presso il negozio “Torto Cicli” a base di the caldo e bevande per tutti, prima di ripartire in direzione del centro storico.



Proseguendo per via Vittorio Emanuele II si raggiungerà piazza Risorgimento e la sede del Comune, dove alle 16 si terrà un incontro di approfondimento con la campionessa di handbike Francesca Fenocchio, la quale racconterà la sua esperienza con la mobilità sostenibile nel mondo dello sport e nella vita di tutti i giorni. A seguire, il rientro del gruppo ciclistico al luogo di partenza.



«Ringrazio il Gruppo Terziario Donna Alba e FIAB per aver dato vita a questo progetto – afferma l'assessore a Mobilità e Trasporti di Alba, Rosanna Martini - . Questo appuntamento rappresenta un esempio pratico di come si potrebbero vivere la città e lo shopping in maniera più ecologica e sostenibile».



«Lo sport porta con sé valori di aggregazione, salute, condivisione – ricorda il consigliere delegato allo Sport, Claudio Tibaldi - . Nel contesto specifico degli eventi di “Marzo Donna”, c'è la volontà di creare un evento speciale per tutti, grazie al coinvolgimento di Francesca Fenocchio, atleta di grandissimo spessore e donna di carattere, esempio di come, nella vita, grazie all'impegno ci si possa affermare e arrivare anche lontano».



«Con questa iniziativa - afferma Francesca Sartore, presidente del Gruppo Terziario Donna Alba - si mira a sensibilizzare l'uso consapevole e rispettoso di questo bene pubblico reso disponibile come veicolo e risorsa sostenibile e salutare, per lo shopping, lo svago e il trasporto, invitando ad adottare un'adeguata e sicura condotta sia sulle strade che sulle piste ciclabili».



«L'evento del 10 marzo consente di apprezzare un tipo di mobilità sostenibile che può rappresentare un'alternativa per muoversi in città, anche nei centri commerciali naturali – dichiara Silvia Anselmo, vice direttore vicario dell'Associazione Commercianti Albesi –; inoltre, è l'occasione per incontrare un personaggio come Francesca Fenocchio, donna e atleta di prim'ordine di questo territorio, esempio di coraggio e determinazione nella propria vita e nella propria attività».



COME PARTECIPARE



Per partecipare alla pedalata, aperta a tutti, è possibile presentarsi alla partenza con le proprie biciclette o prenotare l'e-bike contattando la segreteria del Gruppo Terziario Donna Alba presso gli uffici dell’A.C.A. in piazza San Paolo 3, tel. 0173/226611