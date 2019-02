Un lettore ci scrive: "Perché non digitalizzare il Centro Unico di Prenotazione per le visite mediche?"

Buongiorno direttore,

sono un ragazzo ventenne cresciuto in mezzo alla tecnologia: sono abituato ai pagamenti elettronici ovunque, gestisco i miei viaggi soltanto con lo smartphone, credo di aver perso la capacità di scrivere a mano, se ho bisogno di assistenza per un qualsiasi prodotto o servizio preferisco scrivere una mail all'assistenza piuttosto che rivolgermi ad un operatore telefonico. Ed è proprio per quest'ultimo punto che scrivo.

Come tutti, ho bisogno alle volte di visite mediche e preferisco rivolgermi al SSN se non ho particolare urgenza. Ma la disorganizzazione del servizio di prenotazione dell'Asl CN1 è sbalorditiva per una persona tecnologica come me.