L’importanza del pianificare il "dopo di noi": grande pubblico ad Alba per l’incontro Ubi Banca

Una Sala Fenoglio gremita in ogni ordine di posto ha accolto, nel pomeriggio di martedì 26 febbraio, la tappa albese di "Pianificazioni. La protezione del patrimonio tra presente e futuro", appuntamento col quale, dopo averlo fatto nei mesi scorsi a Cuneo, Ubi Banca e Lombarda Vita hanno portato anche nella capitale delle Langhe un evento dedicato ad approfondire i temi della successione e della gestione patrimoniale.



Col direttore territoriale albese di Ubi Banca Piergiorgio Castellino a fare gli onori di casa, la serata si è aperta coi saluti di benvenuto dell’assessore comunale Anna Chiara Cavallotto, per proseguire con gli interventi del responsabile Nord Ovest di Ubi Marco Franco Nava e dell’amministratore delegato di Lombarda Vita Davide Berveglieri.



Di particolare interesse per il pubblico presente l’intervento dell’avvocato Valeria Glave ("Patrimonio e Successioni: punti di attenzione ed opportunità), che ricorrendo nella sua narrazione a noti e discussi casi dell’attualità nazionale (dalla vicenda successoria del patron di Esselunga Bernardo Caprotti a quella del cantautore Lucio Dalla, solo per citare i casi accompagnati dal maggiore clamore) ha approfondito a favore di un’incuriosita platea un tema – quello del trasferimento successorio di patrimoni e aziende, col corollario di tecnicismi e sfumature riguardanti, non ultimo, il tema della tassazione – spesso trascurato, ma dalle forti ripercussioni sulla vita di tutti noi.



Infine allo stesso direttore Castellino sono state affidate le conclusioni della serata in rappresentanza del territorio.



“La pianificazione successoria riguarda una delle emozioni più intense nella vita: la gioia di sapere che le persone che amiamo di più saranno in armonia anche dopo di noi – ha dichiarato Davide Berveglieri, amministratore delegato di Lombarda Vita –. Per questo Lombarda Vita, che agisce avendo al centro l’uomo e i suoi valori, ha progettato una serie di prodotti semplici e trasparenti per cogliere i benefici assicurativi e fiscali e ha lavorato con Ubi Banca perché i clienti possano esprimere i loro desideri affidandosi al gestore di fiducia”.



“Questo secondo appuntamento nel Nord Ovest insieme a Lombarda Vita – ha dichiarato Marco Franco Nava, responsabile della Macro Area territoriale Nord Ovest di Ubi Banca – riconferma come, in una fase delicata e complessa come quella successoria, il nostro Gruppo sia attento alle esigenze delle famiglie e alle imprese dei territori in cui è presente la rete delle nostre filiali. Il nostro Gruppo, fornendo la consulenza specialistica alla propria clientela, intende tutelare e rinforzare due elementi imprescindibili per la crescita e lo sviluppo economico dei nostri territori: il patrimonio e il nucleo famigliare”.