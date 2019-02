Nasce in città un'associazione per gli appassionati di fotografia: Busca Fotoclik

Un’associazione per gli appassionati di fotografia e per promuoverla nelle sue molteplici forme: l’idea che sta prendendo forma è della buschese Cristina Giaccardo, fotografa per passione. Si chiamerà Busca Fotoclick e per lanciarla si organizza, con il patrocinio della Città, una mostra che sarà inaugurata nella galleria Casa Francotto, in piazza Regina Margherita 20, venerdì 8 marzo dal titolo “Abandoned H.Ell” con fotografie di Eleonora Costi, travel blogger di Milano. La mostra, realizzata in collaborazione con in collaborazione con Chelidon Project e Ivo Vigna, resterà aperta liberamente al pubblico fino al 31 marzo.



Il vernissage è in programma alle ore 21 alla presenza dell’autrice che parlerà del suo progetto Urbexm e di come abbia trasformato in lavoro una passione.



“Abbiamo accolto con piacere – dice il consigliere comunale Diego Bressi che ha seguito l’iniziativa - la proposta della nascente Busca Fotoclik, perché ci interessa promuovere novità culturali come questa. Con essa potranno nascere nuove mostre ed eventi. Un circolo legato alla fotografia mancava in città e il tema appare quanto mai sentito tra i buschesi”.



Eleonora Costi è una giovane fotografa. Ha conseguito un master in Photography e Visual Design presso la Nuova Accademia di Belle Arti a Milano e ha iniziato a lavorare con Riverboom, un collettivo di fotografi internazionali, come fotografa di reportage. I suoi lavori sono stati pubblicati su varie testate italiane tra le quali Il Fotografo, Elledecor e La Repubblica, per citarne alcune, ma non solo, il suo nome è arrivato oltre che in Europa, fino in U.S.A. ed Australia.



Abandoned H.Ell

“L’Urbex o esplorazione urbana – racconta la fotografa - mi ha entusiasmata dalla prima volta, le regole sono riassunte in modo esaustivo nel suo motto prendi solo fotografie, lascia solo impronte, nasce così Abandoned H.Ell, un progetto che racconta i luoghi abbandonati attraverso la fotografia. Ho girato mezza Italia alla ricerca di luoghi carichi di storie e vite vissute, lasciati nell’oblio e al dominio della polvere: da case ancora arredate con grandi saloni affrescati ad ex ospedali psichiatrici, da chiese e preventori fino a collegi e monasteri".