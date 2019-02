Olindo Cervella si presenta agli elettori albesi, ospite al Palazzo Mostre e Congressi il governatore Chiamparino

Primo confronto col suo elettorato e la cittadinanza della capitale delle Langhe per Olindo Cervella, l’uomo scelto dal centrosinistra cittadino per guidare la coalizione alle consultazioni che nel maggio prossimo decideranno chi succederà sulla poltrona di sindaco dopo dieci anni di governo Marello.



L’appuntamento è in programma per la serata di domani, venerdì 1° marzo, con inizio alle ore 21, nell’auditorium del Palazzo Mostre e Congressi "Giacomo Morra".



Molto attesa, la conferma della presenza del presidente del Piemonte alla serata di ufficializzazione della candidatura di Cervella è stata accolta con grande soddisfazione dalle forze civiche cittadine e dalle formazioni di centrosinistra "Impegno per Alba", "Alba città per vivere", "Alba attiva e solidale" e "Partito Democratico".

“Siamo onorati del fatto che il governatore della Regione abbia voluto presenziare alla serata nella quale lanceremo la candidatura a sindaco di Olindo Cervella – ha commentato William Revello, segretario del Partito Democratico albese –. La sua disponibilità a intervenire è un’ulteriore conferma del legame del presidente al nostro territorio e alla città e della forza della nostra scelta di coalizione nell’individuare in Olindo Cervella la persona che potrà proseguire l’ottimo lavoro svolto in questi ultimi 10 anni da Maurizio Marello e dalla sua Amministrazione”.



“Venendo alla presentazione – è l’invito dello stesso candidato – o esplorando il sito www.olindocervella.it potrete scoprire le nostre idee per rendere Alba sempre più attenta alle persone, sempre più attraente e sicura, sempre più verde e accessibile, sempre più internazionale e creativa e sempre più proiettata verso il futuro".



Cinque caposaldi sui quali il candidato del centrosinistra illustrerà il programma della coalizione a partire dalle domande di altrettanti invitati, portatori di esperienze particolarmente significative negli ambiti sui quali il candidato intende "migliorare ancora quanto di buono già fatto in questi ultimi dieci anni".



Tra questi, Giorgia Guiggi, tra i fondatori di "Ludyca", associazione di volontariato costituita da un gruppo di famiglie aventi figli con disabilità e da insegnanti di sostegno, che ha attrezzato una stanza multisensoriale da mettere a disposizione delle famiglie interessate e della cittadinanza. Poi Marisa Ferrero, titolare di "Succolento", che racconterà invece la storia della sua start up di successo, mentre Augusto Dalmasso interrogherà il candidato sindaco sul tema di una sicurezza intesa non soltanto come controllo del territorio, ma anche in termini di crescita armoniosa di una comunità che vuole essere inclusiva e foriera di opportunità.



Particolare attenzione verrà dedicato anche al tema della sanità, con le urgenze del prossimo trasloco verso il nuovo ospedale e dell’organizzazione di un articolato sistema di trasporti verso Verduno.



"Il nostro programma – spiega ancora Cervella –, già diverso dagli altri perché frutto dell’ascolto diretto della gente e dell’analisi di un centinaio di esperti, è comunque ancora aperto a suggerimenti. Dal 4 al 10 marzo infatti attiveremo la campagna 'La TUA proposta a Olindo'. Compilando un form sul sito tutti potranno indicare i propri suggerimenti perché Alba sia sempre più vivibile, smart e creativa, lanciata verso il mondo, ma fiera della sua tipicità. Perché tutti noi vogliamo un’Alba che sappia affrontare i cambiamenti. E solo insieme possiamo renderla tale: un’Alba per tutti”.



Al termine della presentazione, un brindisi conviviale sarà occasione di incontrare informalmente il candidato sindaco e i rappresentanti delle liste di coalizione.