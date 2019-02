Primarie Pd, aperitivo e banchetto in piazza per i sostenitori albesi di Roberto Giachetti

Per l’ultimo step in dirittura d’arrivo per le primarie di domenica 3 marzo i sostenitori di Roberto Giachetti si troveranno, con amici e simpatizzanti venerdì 1° marzo alle 18.30 per un aperitivo al bar Hemingway e sabato 2 marzo per incontrare ancora i cittadini in piazza Michele Ferrero.



Le primarie infatti sono aperte a tutti i cittadini e non ha senso chiudersi nei circoli di partito e parlare a porte chiuse.

Ultimo rush quasi primaverile quindi per un uomo - Bobo Giachetti - che non vuole che i democratici tornino nostalgicamente al passato, né che rimangano a metà del guado, né carne né pesce, ma che guardino al futuro e “sempre avanti”, come il nome della mozione con cui Giachetti si è presentato in ticket con la giovane Anna Ascani.



Insomma una ventata di primavera, genuina, fresca e coraggiosa come sono – in fondo - i primi giorni di marzo.

Aspettiamo quindi i cittadini di Alba, di molti paesi della bassa Langa e del Roero a votare domenica 3 marzo, dalle 8 alle 20, ad Alba in corso Europa 45, con tessera elettorale, cuore e voglia di cambiare.



Ecco tutti i seggi della zona



Ad ALBA - nel seggio di c.so Europa 45 - casa del volontariato - votano gli elettori di: Alba, Arguello, Albaretto della Torre, Barbaresco, Barolo, Benevello, Bossolasco, Camo, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Cerretto Langhe, Cissone, Diano d'Alba, Grinzane Cavour, La Morra, Lequio Berria, Mango, Montelupo Albese, Narzole, Neive, Neviglie, Novello, Roddi, Rodello, Santo Stefano Belbo, Serralunga d'Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Treiso, Trezzo Tinella, Verduno, Corneliano d'Alba; Govone; Guarene, Magliano Alfieri; Castagnito, Monticello d'Alba; Piobesi d'Alba; Priocca.

A BRA - nel seggio del Cortile scuole maschili - votano gli elettori di: Bra; Cherasco; Pocapaglia; Sanfre', Santa Vittoria d'Alba; Sommariva del Bosco.

A DOGLIANI - Ufficio Turistico piazza Umberto I - votano gli elettori di: Belvedere Langhe, Bonvicino, Dogliani, Farigliano, Lequio Tanaro, Monchiero, Monforte d'Alba, Murazzano, Roddino, Somano.

A CORTEMILIA nel seggio di via Cavour 7 - votano gli elettori di: Bergolo, Borgomale, Bosia, Castelletto Uzzone, Castino, Cortemilia, Cossano Belbo, Cravanzana, Feisoglio, Gorzegno, Levice, Niella Belbo, Perletto, Pezzolo valle Uzzone, Rocchetta Belbo, Saliceto, San Benedetto Belbo, Santo Stefano Belbo, Torre Bormida.



A CERESOLE nella Sala via Regina Margherita (interno municipio) votano gli elettori di: Baldissero d'Alba; Canale; Castellinaldo; Ceresole; Monta'; Montaldo Roero; Monteu Roero; Santo Stefano Roero; Sommariva Perno; Vezza d’Alba.