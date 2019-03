Boves sempre più green: aperto un ufficio "energia e ambiente" per dare consulenza gratuita sul risparmio energetico

Aumentando la differenziata e diminuendo i rifiuti da smaltire in discarica o in impianto (lo scorso anno 30% in meno rispetto al 2015), si hanno vantaggi per l’ambiente, ma anche per il bilancio comunale e quindi per i cittadini. Non sono ancora disponibili i dati 2018, ma nel 2017 dalla vendita dei rifiuti differenziati Boves ha ricavato € 135.383.