"Guarda oltre ciò che vedi", presentata la onlus dedicata alla montatese Simona Moroni

Alla presenza di più di 160 persone (tra cui alcuni rappresentanti dei Lions Club e membri della fondazione Ricerca Molinette), presso la Locanda Fricandò di Poirino, dove Simona e Antonio si erano sposati nel settembre 2016, è stata presentata "Guarda oltre ciò che vedi", la onlus dedicata a Simona Moroni, 32 anni di Montà, giovane ricercatrice e mamma, venuta a mancare il 5 luglio 2017.

Il primo è volto a continuare idealmente la ricerca scientifica che Simona aveva intrapreso in vita, bandendo delle borse di studio rivolte a giovani ricercatori. Durante la presentazione, la professoressa Ada Funaro, responsabile del laboratorio presso cui Simona lavorava, ha illustrato un programma di mobilità e formazione per giovani ricercatori impegnati negli studi oncologici nell’anno 2019-2020 con la collaborazione della Fondazione Ricerca Molinete Onlus.

Attraverso un bando, verranno messi a loro disposizione dei fondi per poter svolgere brevi periodi di soggiorno formativo in Italia o all’estero (1.000 euro) oppure presentare gli studi in congressi nazionali e internazionali (500 euro). Per ulteriori informazioni è possibile consultare il bando on line: https://www.fondazionericercamolinette.it/2019/02/aperto-il-primo-programma-di-mobilita-in-memoria-della-dott-ssa-simona-morone/.