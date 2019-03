"Caro Gasco ti scrivo": l'ex consigliere di Vicoforte Ferrua replica alla lettera dell'ex sindaco vicese

"Caro Gasco ti scrivo: non mi dovevi chiamare in causa, io non l'ho fatto!": si apre così, con quest'affermazione mirata e decisa, la lettera che l'ex consigliere comunale di Vicoforte, Renato Ferrua, ha indirizzato all'ex sindaco vicese Gian Pietro Gasco, in carica dal 2004 al 2014.

Proprio Gasco, martedì 19 febbraio, si era reso protagonista di un lungo intervento su queste colonne (clicca qui per approfondire la notizia), utile a difendersi dalle accuse di "inerzia amministrativa" piovutegli addosso e a richiedere all'attuale primo cittadino, Valter Roattino, un confronto pubblico avente come oggetto i presunti errori compiuti da Gasco durante il suo duplice mandato.

Parole che hanno trovato la pronta risposta di Ferrua, attuale consigliere comunale di minoranza di Monastero di Vasco, che ha asserito: "Mio malgrado, mi vedo costretto a intervenire circa le affermazioni contenute nella lunga lettera di Gian Pietro Gasco, ex sindaco di Vicoforte, che mi riguardano direttamente. Come egli ha trovato curioso il mio intervento sul problema dei furti a Vicoforte, anche io trovo altrettanto curioso che l'ex primo cittadino si sia sentito in dovere di intervenire, seppur non chiamato in causa da alcuno, e sicuramente non dal sottoscritto. Il mio non è stato affatto un intervento volto a soccorrere il sindaco Roattino e la sua amministrazione, che non ne hanno bisogno, essendo gli stessi in grado di poter argomentare al riguardo. Semmai è proprio Gasco che si è sentito in dovere di soccorrere il suo 'compagno' di tanti anni di vita amministrativa comunale, Sebastiano Massa, dimostrando ancora una volta chi era, chi è stato e chi è, probabilmente ancora oggi, il direttore d'orchestra dietro le quinte".

"Nonostante lo sforzo che Gasco fa per poter difendere le posizioni della maggioranza di allora - ha proseguito Ferrua -, i fatti dimostrano che le scelte di non far rientrare tra le proprie priorità il tema della videosorveglianza e dell'aumento di organico della polizia locale sono state fallimentari. Così come si sono rivelate assolutamente inutili - lo dimostrano sempre i fatti - i provvedimenti e le ordinanze (quali?) adottate dalla sua amministrazione. Fa tenerezza che ancora oggi Gasco non si sia convertito al principio dell'utilità dei sistemi di videosorveglianza, e si ostini a voler ancora promuovere il proprio operato di allora, nonostante si tratti di sistemi ormai adottati universalmente dalle amministrazioni pubbliche sui propri territori, sia per la prevenzione, che per l'individuazione degli autori di reati".

In conclusione, Ferrua ha affermato: "Per quanto riguarda le affermazioni sull'amministrazione Basso, probabilmente Gasco non ricorda (o volutamente dimentica) che la minoranza compatta aveva addirittura sottoscritto un appello, in data 30 ottobre 2014, di appoggio leale e incondizionato all'allora sindaco Basso, per ottenere la revoca delle dimissioni del predetto e la prosecuzione del mandato per il bene di Vicoforte e dei suoi cittadini. Documento che allego alla presente e di cui chiedo la pubblicazione integrale (link consultabile al fondo di quest'articolo, ndr), a smentita delle non veritiere affermazioni di Gasco, e leggendo il quale i cittadini vicesi potranno trarre le dovute conclusioni sulla breve durata di quella amministrazione. Se mai ci sarà l'incontro pubblico richiesto da Gasco sul tema, gradirei essere invitato quale parte attiva in quanto rappresentante di quella minoranza propositiva, ma inascoltata (dal direttore d'orchestra), che per dieci anni ha seduto sui banchi del Consiglio comunale di Vicoforte".