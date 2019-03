Mondovì e i rifiuti: la raccolta è "puntuale", la tariffa non ancora

I dati parlano chiaro: nel mese di gennaio 2018 a Mondovì furono raccolte 52 tonnellate di RSU a settimana, mentre nel mese di gennaio 2019 la quantità si è sensibilmente abbassata, attestandosi a quota 31 tonnellate a settimana. Un trend confermato dai dati degli ultimi 2 mesi di febbraio a confronto: 50 tonnellate di RSU a settimana nel 2018, 27 tonnellate a settimana nel 2019.



A Mondovì, dunque, la tariffazione puntuale funziona, o meglio: la "raccolta" puntuale… Sì, perché come evidenziato da alcuni consiglieri di minoranza del capoluogo monregalese, i benefici economici si vedranno soltanto dal 2020, mentre per quest'anno una parte della bolletta sarà conteggiata in base alle quantità medie ordinarie di rifiuti prodotti e conferiti.



Inoltre, a causa delle spese complessive del consorzio ACEM, ha subìto un incremento di 360mila euro il costo del servizio di gestione, trasporto e smaltimento rifiuti, che graverà per il 61% sulle utenze domestiche.



Erika Chiecchio, assessore monregalese all'Ambiente, ha assicurato: "Io continuerò a cercare soluzioni per far sì che processi e soluzioni trovati in altre zone d'Italia che mirano a ridurre la tariffa sui rifiuti o, più in generale, il quantitativo di rifiuti da portare in discarica, vengano anche esaminati e sperimentati sul nostro territorio. Siamo perfettamente in linea con la nuova legge che rivoluzionerà in Piemonte la gestione dei rifiuti lungo tutta la filiera: la riorganizzazione dei consorzi è in atto, la decisa svolta verso una politica del riuso anche… E noi abbiamo avviato il percorso della tariffazione puntuale".



L’occasione si è rivelata propizia anche per un punto della situazione: "Come è noto a tutti i monregalesi, dall'1 gennaio 2017 è stato affidato l'appalto per i servizi di raccolta rifiuti e igiene urbana al raggruppamento d'imprese 'Proteo SCS' e 'Raimondi srl'. L'appalto è stato indetto dall'ACEM (Azienda Consortile Ecologica Monregalese, consorzio costituito da 87 Comuni di cui Mondovì detiene la quota di partecipazione del 23,83%), che è a tutti gli effetti responsabile di questo servizio, mentre al Comune spetta la funzione di controllo e verifica di corretto svolgimento dei vari servizi. Il percorso di unificazione dei 4 consorzi della provincia di Cuneo in un unico consorzio di area vasta, tuttavia, sta procedendo. Il nostro consorzio, come sapete, ha creato la società consortile costituita da tutti gli 87 comuni dell'ACEM denominata 'SMA' (Società Monregalese Ambiente) per tutelare le proprietà del consorzio stesso e quindi dei Comuni stessi. Siamo pronti al processo di fusione con gli altri consorzi in tempi brevi, così da evitare costi aggiuntivi derivanti dalla coesistenza delle due società consortili".



"Inoltre - ha aggiunto l'assessore Chiecchio -, i quantitativi di rifiuti raccolti previsti per il 2019 si stimano in circa 9200 tonnellate. Altri rifiuti, come il legno, gli inerti e gli pneumatici, ma soprattutto l’organico, risultano un costo secco. Per questo motivo risulta fondamentale per la nostra amministrazione incentivare l'autocompostaggio domestico: a questo proposito, quindi, evidenzio che lo sconto sulla quota variabile della tariffa per chi non conferirà l'organico passerà dal 10% al 20%. I benefici dell'autocompostaggio sono sicuramente dell'utente in prima persona per lo sconto diretto in bolletta, ma anche per l'intera comunità, in quanto riduce i quantitativi di questo materiale molto pesante".