San Michele Mondovì, svolta "green": nasce l'associazione "Outdoor TraMontieMare" (FOTO)

Una novità assoluta nel panorama sanmichelese, che punta convintamente al rilancio del territorio in chiave turistica. "Ben vengano iniziative come questa - ha asserito il sindaco Domenico Michelotti -. Sono fiero che l'idea sia nata da un gruppo di sanmichelesi appassionati e motivati. Abbiamo già avuto modo di sperimentare la collaborazione durante la fiera di San Michele e ora che verrà costituita l'associazione saranno molte le occasioni di incontro. Ringrazio Camillo Quarelli e Claudio Rosso che, in prima persona, si sono spesi per la creazione dell''Outdoor TraMontieMare', e la Pro Loco, sempre presente, che ha già in calendario eventi da realizzare in stretta collaborazione, per il bene del nostro Comune, ma non solo. Un grazie va anche ai primi cittadini, ai comitati, alle associazioni dei Comuni limitrofi. Questo è solo l'inizio, ma questa nuova realtà, con le sue iniziative, coinvolgerà tutti. Parafrasando un tale: è un piccolo passo per San Michele, ma un grande passo per il futuro".