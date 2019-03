Martedì 26 febbraio a Roreto di Cherasco tra coloro che vogliono vedere completata la Cuneo-Asti c'erano anche gli attivisti dell’associazione Piemonte nel cuore che fa riferimento al consigliere regionale Gianluca Vignale e che in provincia di Cuneo viene coordinata dal sindaco di Rifreddo Cesare Cavallo.

“Questa manifestazione - spiega il primo cittadino rifreddese - è stata importante perché hha fatto capire come il Piemonte ed in particolare la provincia di Cuneo hanno un disperato bisogno di infrastrutture. La Cuneo-Asti rappresenta la vetta dell’iceberg di questo bisogno ed il suo completamento va a nostro avviso portato a casa nel più breve tempo possibile per dimostrare che finalmente le opere si fanno. Tuttavia la nostra partecipazione alla manifestazione vuole anche essere uno stimolo per le tante altre infrastrutture stradali che la nostra Regione aspetta. Si pensi solo, per rimane in provincia Granda, all’attuale situazione della tangenziale di Fossano, alla scomparsa da tutti i radar del miglioramento dalla Saluzzo-Savigliano con conseguente impossibilità di collegare il saluzzese ad un’autostrada oppure al sostanziale abbandono di qualunque progetto in grado di collegare efficacemente Cuneo a Pinerolo. Opere assolutamente necessarie per consentire a queste terre di poter ulteriormente svilupparsi e di continuare ad essere motore di sviluppo dell’intera Regione. Considerazioni che ci fanno dire che come per la Cuneo-Asti anche per queste opere è ora di finirla! Ovviamente nel senso di finirla di menare il can per l’aia e di realizzarle”.