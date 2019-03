IL FILM

Scritto, diretto e coprodotto da Matteo Rovere, “Il Primo Re” è una creatura italo-belga ma le riprese sono avvenute tutte in Italia, a Foglino, Nettuno, Orvieto e Viterbo. Meravigliosa la fotografia di Daniele Ciprì, lontano dal bianco e nero di Cinico Tv, che incornicia gli esterni con fasci di luce primitiva mentre le scenografie di Tonino Zera, rispettose e storicamente coerenti, descrivono senza spettacolarizzare la genesi dell’Impero per definizione.

Preziosa la collaborazione in sede di scrittura con Filippo Gravino e Francesca Manieri, soprattutto sul piano filologico, mentre la coppia Alessandro Borghi/Alessio Lapice rende a perfezione il dualismo Romolo/Remo, grazie anche a un efficacissimo mimetismo corporale.

14 mesi di post-produzione e un costo di 9 milioni di euro per un colossal che ammicca alla tradizione dei film peplum ma che, contenutisticamente, ha ben altre ambizioni.

TRAMA

Siamo nel Lazio del 753 a.c. e il prologo è un’esondazione del Tevere che ricorda, per realismo e drammaticità, lo tsunami di “The Impossible”. Romolo e Remo perdono tutto e, scampati alla piena del fiume, vengono catturati dagli Albani e condotti presso la potente città di Alba Longa dalla quale fuggiranno con altri prigionieri latini e sabini, portando con sé la sacerdotessa Satnei (Tania Garribba), vestale del fuoco sacro per il favore degli dei.

Grazia all’Aruspicina, l’arte divinatoria che consisteva nell’estrarre oracoli dall’esame delle viscere animali, Satnei prevede che uno dei due fratelli fonderà il più grande impero di sempre ma solo dopo aver ucciso l’altro. Remo, che nel frattempo ha assassinato il capo latino che voleva sbarazzarsi di Romolo in quanto ferito gravemente, si ribella alla previsione della sacerdotessa e dopo aver spento il fuoco sacro la abbandona nel bosco, legata ad un albero e in balia delle fiere.

Si pentirà ma sarà troppo tardi e nel frattempo Romolo si distaccherà da lui disapprovando la sua apostasia. In un crescendo di distacchi e riconciliazioni la profezia si compirà e la parola “Roma” verrà pronunciata per la prima volta.

“SOLI SUMUS”

In un mondo segnato dalla paura viscerale degli elementi, in cui persino l’acqua non è un fattore aggregante ma portatrice di morte, in cui si vive all’aperto sotto un cielo impietoso e la vita umana non ha alcun valore, Romolo rappresenta il sentimento religioso che diventa motore politico laddove Remo incarna il dubbio dell’uomo moderno, cinico e laico, che antepone la propria sopravvivenza e l’amore fraterno alle capricciose volontà della divinità. Egli ruba il fuoco sacro non perché creda in esso ma perché confida nel timore religioso degli uomini, la sua violenza nata come difesa diviene spinta imperialista ma il limite del suo mondo è proprio il relativismo che si oppone alla trascendenza della fede di Romolo.

Il fuoco, prometeicamente alienato, non è una rappresentazione del divino (come il crocefisso) ma è pura transustanziazione e cioè il Dio in sé; nell’ignoranza della natura, da cui discende la paura, le due diverse visioni del sentimento religioso generano mitopoieticamente l’impero.

“Soli sumus”, dice Romolo che si sente abbandonato da Dio e Remo gli intima di mangiare.

“A cosa serve”? risponde stremato e ferito.

“Tu intanto mangia.”

IL CORPO E GLI ABITI

“Ho fatto un casting di corpi”, dice Matteo Rovere, “dovevo ricreare un mondo da noi lontano in cui l’assenza di cibo scava i corpi […] ho avuto attori che fanno del racconto corporeo la loro chiave recitativa e che in Italia non lavorano mai.”

Ne “Il Primo Re” la nudità è la cifra degli scontri fisici in cui le ferite da taglio devono il loro realismo alla fusione del trucco prostetico e dell’analogico col sangue reso da un liquido rosso su green screen.

Per preparare gli attori, soprattutto fisicamente, Rovere ha lavorato sugli storyboard facendo incontrare Borghi and co ben dieci mesi prima dell’inizio delle riprese, pratica comune nel cinema a stelle e strisce mentre in Italia ci si conosce direttamente sul set con gli inevitabili incidenti di percorso che aumentano i costi di produzione e rallentano i tempi di lavorazione.

Un ottimo esempio della meticolosità del regista romano è stato il numero ridotto di armi e vestiti delle quali un apposito segretario di dizione era incaricato di redigere la storia e i passaggi da personaggio a personaggio.

Nulla è stato fatto per abbellire la fisicità dei protagonisti che hanno accettato fango e sporcizia coerentemente con le riprese che sono avvenute tutte in esterno.

LA QUESTIONE LINGUISTICA

Non esistendo fonti dirette sul linguaggio parlato nel Lazio dell’ VIII secolo a.c. gli sceneggiatori de “Il Primo Re” hanno interpellato un gruppo di linguisti de “La Sapienza” che hanno fornito loro due ipotesi di lavoro: il latino imperiale studiato a scuola, ma si trattava d’una lingua aulica molto distante dall’idioma presumibilmente parlato da Romolo e Remo, oppure una sorta di protolatino incrociato con espressioni etrusche e degli osci, ricavate da epigrafi e fibule coeve. Ovviamente la scelta è ricaduta su questo secondo tipo di linguaggio.

Dice Filippo Gravino : “ Abbiamo pensato che la lingua di Romolo e Remo fosse utilizzata più per riferimenti esterni per cui abbiamo pensato di scarnificarla […] quindi abbiamo scritto il copione in un italiano essenziale, avendo sin dall’inizio l’idea di farlo tradurre.”

Questo espediente, che richiama ovviamente il cinema di Gibson ma anche “Vahlalla Rising o “The New World”, aiuta lo spettatore a sganciarsi in maniera definitiva per due ore dalla realtà e ad immergersi totalmente nella finzione pulsionale di Rovere che ovviamente fa anche leva sull’abitudine delle nuove generazioni ai sottotitoli.

Eppure se da un lato “Il Primo Re” si pone come una pellicola seminale, dall’altro ammicca in modo intelligente al miglior fantasy del nuovo millennio (Il Trono di Spade e The Lord of The Rings) soprattutto nel bosco vissuto come archetipo di segreti insondabili come il muro della Foresta di Fangorn o le paludi morte piene di cadaveri che avvelenano l’acqua.

CONCLUSIONI

Film sulla dialettica religiosa e sul dualismo leggendario fra fratelli (Romolo e Remo; Caino e Abele) “Il Primo Re” sin dall’iniziale citazione di Maugham ridona valore al mistero che è alla base della divinità e racconta in modo magico e universale la fondazione di Roma che secondo Plutarco fu “l’unione di tutti i poveri, gli esuli e gli apolidi”: una sorta di Gangs of New York ante litteram.

Operazione coraggiosa d’un giovane cineasta e produttore italiano di cui non si può non andare fieri al di là delle immotivate e forse un po’ ridicole accuse di apologia di fascismo che non hanno una ragione né intellettuale né motivazionale.