A Bra operai al lavoro su scuole, piste ciclabili e sicurezza pedoni

Diversi i cantieri aperti in questi giorni sotto la Zizzola, dove proprio oggi, lunedì 4 marzo, inizieranno i lavori per la posa del previsto ascensore montacarichi a servizio della Scuola Primaria “Rita Levi Montalcini” (ex “Maschili”).



"La realizzazione dell’impianto – ci spiegava nei mesi scorsi l’assessore comunale ai Lavori pubblici Luciano Messa – risponde a una richiesta arrivata direttamente dalla scuola, che ancora sconta la presenza di barriere architettoniche che limitano l’accesso degli utenti disabili, studenti o genitori che siano, ora impossibilitati a raggiungere i piani alti dell’edificio, dove hanno sede aule, laboratori e anche la segreteria dell’istituto".



Ottenuta l’autorizzazione della Sovrintendenza (lo storico edificio è infatti vincolato) ed effettuata la relativa gara d’appalto, l’Amministrazione guidata da Bruna Sibille può ora procedere con un’intervento il cui costo è stimato in 100mila euro, interamente finanziati dal Comune, col proposito di ultimarlo in modo definitivo per il nuovo anno scolastico.



L’avvio del cantiere è stato preceduto da una serie di incontri organizzativi tenuti con la dirigenza scolastica e i responsabili della sicurezza di scuola e asilo. L’Amministrazione ha illustrato loro gli interventi realizzati sul fronte dell’illuminazione e dei parcheggi presso l’area di ingresso alla scuola e al nido: "Opere – spiega ancora l’assessore Messa – che consentiranno una migliore accessibilità all’istituto per il corpo docente e una maggiore disponibilità di stalli di sosta per la normale utenza nel fine settimana".



Per un cantiere che si avvia alla partenza, altri sono in corso ormai da qualche giorno. Uno interessa strada Casa del Bosco, dove la Dimar Spa, grazie allo scomputo degli oneri per l’intervento concordato sul vicino ipermercato Big Store, si è impegnata a realizzare direttamente un tratto di pista ciclabile che verrà ricavata tramite l’intubazione del fossato che affianca la via e al conseguente allargamento della sede stradale. "Il nuovo tratto di ciclabile – precisa Messa – proseguirà poi in strada Crosassa, andandosi a collegare col percorso già presente in strada Madonna dei Fiori. In questo modo potremmo completare un altro degli impegni assunti dall’attuale Amministrazione col programma elettorale presentato alla cittadinanza cinque anni fa".



Lo scomputo di oneri è anche alla base dell’intervento in corso in frazione Bandito, dove l’impresa Mondavi si è impegnata a realizzare la messa in sicurezza del marciapiede che attraversa la frazione. In corso già da qualche giorno, l’intervento è ormai a buon punto, per cui in tempi brevi l’Amministrazione confida di poter consegnare alla frazione un’opera importante dal punto di vista della sicurezza dei pedoni e degli utenti deboli della strada.