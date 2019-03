"A qualcuno faceva gola il 'Sacra Famiglia'?": polemica in Consiglio comunale a Mondovì

Parole forti, che sono state subito "intercettate" e rispedite al mittente dai consiglieri di minoranza, sentitisi chiamati in causa in quanto, in settimana, avevano espresso alcune perplessità legate alla trasformazione dell'istituto in azienda pubblica (clicca qui per approfondire la notizia): "Io non ci sto - ha tuonato Giampiero Caramello -! Siamo consiglieri comunali e operiamo con la massima attenzione. Nessuno ha mai risposto alle nostre due interrogazioni su questo tema e, sottolineo, noi abbiamo interessi solo per la città di Mondovì e per i suoi cittadini. Nessuno ha pregiudizi su nessuno e non facciamo il tifo da stadio".

Stizzito anche Luciano D'Agostino: "Oggi assistiamo alla sconfitta del Consiglio comunale, in quanti, con più attenzione, avremmo potuto evitare questa discussione. Non ci sono interessi da parte nostra, questa è un'accusa che mi ferisce personalmente".