Cosa bisogna fare per registrare un dominio?

La procedura da seguire per la registrazione dominio varia a seconda dello strumento che si decide di utilizzare a questo scopo. Con Google Domains, per esempio, è possibile procedere alla registrazione a un costo minimo di 12 euro all'anno: per il momento i domini con estensione .it non possono ancora essere registrati, ma il servizio è comunque disponibile nel nostro Paese. Una volta giunti sulla pagina principale di Google Domains, occorre effettuare l'accesso e poi cliccare nella barra a sinistra per trovare un nuovo dominio: a questo punto basta digitare il dominio che si desidera e cliccare sulla lente di ingrandimento per scoprire se esso è libero. Una volta individuato un dominio disponibile, si clicca sull'icona del carrello per acquistarlo.