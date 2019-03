Comunali, il candidato Cervella raccoglie le proposte degli albesi

Fino al 10 marzo, cliccando sull’apposito bottone all’interno del sito www.olindocervella.it si potrà inviare la propria proposta da inserire nel programma elettorale di Olindo Cervella.

Il programma della coalizione di centrosinistra è nato dall’ascolto della gente, dall’analisi delle 102 proposte emerse durante il convegno "Porta le tue idee", dai suggerimenti delle persone che hanno partecipato ai "Word cafè", che hanno dato forma agli "Stati generali del sociale". I rappresentanti di Impegno per Alba, Alba Città per Vivere, Alba Attiva e Solidale e Partito Democratico, le 4 liste a sostegno di Olindo Cervella, si sono confrontati a lungo, mettendo a punto il programma che oggi è scaricabile sul sito.



Ma che non è completo. C’è ancora spazio per i suggerimenti della gente. “Per noi le persone sono e devono sempre essere al centro – afferma Olindo Cervella –. E vogliamo sollecitare un coinvolgimento sempre più vivace e attivo degli albesi. Noi della coalizione di centrosinistra abbiamo immaginato come avremmo voluto Alba nel 2030: smart, aperta al mondo, attraente per residenti, turisti e attività produttive, polo di formazione tecnologica e dotata finalmente delle infrastrutture, che da troppo tempo attende. A questa visione abbiamo applicato il criterio dei “padri di famiglia”, che devono trovare le risorse per realizzare le idee. Ma gli albesi sanno ciò di cui avrebbe bisogno la città, possono offrire la loro visione del futuro. Insieme possiamo cercare di trasformarlo in realtà”.



Fino al 10 marzo tutti potranno partecipare alla campagna “La TUA proposta a Olindo”. Basterà inviare i propri suggerimenti al sito olindocervella.it.



Nelle prossime settimane, in vista di alcuni convegni tematici che abbiamo in programma nell’ambito della sfera sociale, viabilità e ambiente solleciteremo ancora gli albesi a inviare le loro proposte, per discuterne poi, insieme, durante gli incontri che si svolgeranno dal 30 marzo in poi.