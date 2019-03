"La via crucis sul Tenda continua dal 2014: è ora di dire basta"

Gentile Direttore,

meno male che la sinistra politica ha compreso la necessità di “Dire sì alle infrastrutture per lo sviluppo del Piemonte”. Non è sempre stato così, vedi per esempio le vicende passate per la realizzazione dell’autostrada Asti-Cuneo, per la costruzione di invasi ad uso plurimo e per il decollo dell’Aeroporto di Levaldigi.

Dopo anni di assenteismo la sinistra post-comunista ha scoperto il problema del raddoppio del traforo del Colle di Tenda, la cui attesa per i cuneesi data in concreto dal lontano 1989 con le prime iniziative della Provincia. Le ragioni del lungo letargo sono le solite: la pregiudiziale opposizione al predominio democristiano, la pressochè assoluta mancanza di uomini politici lungimiranti e incisivi.

Nell’aprile del 1994 viene presentato il progetto per la realizzazione di un nuovo tunnel sostitutivo al valico di Tenda, realizzato dalla Provincia di Cuneo in coordinamento con l’Anas di Torino e la Dirèction Dèpartemental de l’Equipement di Nizza. La nuova galleria misura 3.385 metri, la larghezza della carreggiata è di m. 8,20; costo dell’opera quasi 199 miliardi. Un itinerario interregionale con prevalente traffico turistico, con funzione complementare al grande itinerario europeo che comprende il collegamento Cuneo-Nizza.

Da allora si confrontano su questo progetto associazioni di categoria economiche e sociali, enti locali, esponenti politici italiani e francesi. Problemi per la sicurezza del traforo, per il traffico pesante, per le interruzioni continue dei lavori, per gli incidenti in galleria, ritardi burocratici, contrapposizioni, inerzie politiche di vertice incalzano continuamente.

La mobilitazione per reclamare l’opera è quasi generale, ma si distingue per il silenzio pressochè assoluto a livello locale il partito comunista: nessuna manifestazione, interpellanza, ordine del giorno di sostegno, nessuna interrogazione parlamentare per sollecitare interventi governativi, per contestare le lungaggini ministeriali.

Ci vuole un convegno promosso dal Rotary di Cuneo e dalla Sitraci nel febbraio del 1999, sul tema “Valle Roja, Valle europea”, perché si faccia viva il ministro Livia Turco, che invìa al Governo una comunicazione scritta, che riguardo al traforo di Tenda riporta queste frasi laconiche: "La decisione specifica se allargare l’attuale traforo o costruirne uno nuovo in quota, spetterà alla nuova commissione intergovernativa sulla base di una valutazione comparativa tra le due ipotesi progettuali. Il dottor D’Angiolino, presidente dell’Anas, ha chiarito nel dettaglio la possibilità concreta di intervenire con la realizzazione di un nuovo traforo mediante l’allargamento- secondo le più moderne tecniche – del tunnel attuale portandolo a norma di sicurezza e garantendone la piena percorribilità”.

Per impulso del prof. Franco Revelli, presidente della Sitraci, finalmente il Gruppo regionale del Piemonte dei Democratici di sinistra nel 2002 indice ad Alessandria una conferenza programmatica sulle scelte politiche in Piemonte.

Riguardo al Tenda si dichiara: "Il nuovo traforo del Tenda, deciso nel vertice intergovernativo di Torino del 2001, non è più messo in discussione. Tuttavia la sua realizzazione dipende dalla determinazione che la Conferenza intergovernativa deve assumere per applicare le decisioni dei Governi”.

Sarà il solito prof. Revelli, isolato a fare il consigliere comunale di Limone Piemonte, l’unico a sinistra a presentare e fare approvare un ordine del giorno sulla viabilità del Colle di Tenda da inviare alle Regioni Piemonte e Liguria. Poi, dobbiamo attendere il mese di novembre dell’anno 2005, perché l’assessore regionale ai Trasporti e Infrastrutture, l’astigiano Borioli, annunci a Cuneo: "Il finanziamento per il Tenda bis non può rientrare in quelli “ordinari” dell’Anas per il Piemonte, ma deve corrispondere a risorse straordinarie. Altrimenti il rischio è che una parte rilevante dei fondi destinati a tutta la Regione sia assorbita da quest’opera, impedendo la realizzazione di altre, anche molto importanti”.

La situazione si trascina fino al punto di lasciare il socialista Boccacci, presidente della Comunità Montana Valli Gesso e Vermenagna, a dichiarare la disponibilità della C.M. di pagare un modico pedaggio per la gestione, purché i lavori dell’opera possano iniziare. Il giornalista Fulvio Basteris su “Il Giornale del Piemonte” del 9\01\2008 così commenta la situazione: "Ma non siedono ben due ministri originari di Cuneo, la Turco e Damiano (per non parlare dell’altro piemontese Ferrero e di vari sottosegretari), nel governo presieduto d Prodi?”.

Arriviamo al dicembre 2014 con lo squillo di tromba di due giovani parlamentari cuneesi del Pd, Chiara Gribaudo e Patrizia Manassero che assieme al collega senatore Esposito di Torino chiedono al presidente dell’Anas Ciucci informazioni ufficiali sulle tempistiche di realizzazione del progetto Tenda bis. Ma da allora la via crucis continua, con chi si inventa di ricominciare tutto da capo rifacendo il progetto e cambiando la gestione del cantiere che fa capo all’Anas, e chi propone di rialesare il vecchio tunnel.

Parlando del Pd che arranca per recuperare spazi e consensi, anche in questa occasione sarà bene riflettere ancora una volta sulla smobilitazione del ruolo e della strutturazione della Provincia, voluta dal Governo Renzi con il ministro Delrio. Come si fa a recuperare la possibilità di interventi efficaci sul territorio da parte di un Ente storico e glorioso che una volta godeva di adeguati finanziamenti istituzionali, vedeva eletti direttamente dai cittadini gli uomini politici e gli amministratori più rappresentativi a livello provinciale, e un presidente con autorevolezza di funzioni eletto dal popolo per le sue riconosciute capacità? Agli uomini di governo e al Pd l’ardua sentenza.

Paolo Chiarenza - ex consigliere provinciale