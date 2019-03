Abito lungo: i modelli di tendenza e come portarli

L’abito lungo è per definizione un outfit molto elegante da indossare in occasioni importanti come le cerimonie. Va però aggiunto che, spesso, non è semplice scegliere il modello più adatto all’evento e sapere come portarlo. Bisogna sempre cercare il più possibile di rimanere in tema e di non esagerare per evitare di risultare inopportuni e fuori luogo. Per non incappare in questi errori, è il caso di approfondire questo tema capendo quali sono i modelli più di tendenza da prediligere e come indossarli.

Gli abiti lunghi del momento

Come sempre accade nel mondo della moda, le tendenze principali dell’anno vengono dettate sulle passerelle dagli stilisti più famosi e dalle star più amate. Una serie di abiti lunghi degni di nota sono stati appena sfoggiati dalle VIP in occasione della cerimonia degli Oscar. Vi basti pensare al lungo abito all black indossato da Lady Gaga, con il suo strascico importante. Altri modelli longuette passati sul red carpet della cerimonia degli Oscar sono stati quelli sfoggiati dalla bellissima Charlize Theron, celeste e con la schiena scoperta, e quello indossato da Emma Stone dai riflessi ramati. Anche Jennifer Lopez, Brie Larsonm e Glenn Close, hanno optato per un abito lungo scintillante. Fra i modelli di tendenza nel 2019 spiccano, infatti, i colori pastello (il lilla ad esempio) e quelli bicolore, oggi sdoganati anche per le cerimonie più importanti. Le opzioni, quindi, sono davvero tante come dimostrato dall’ampia selezione di vestiti lunghi dei brand più famosi presenti online. Il top dell’eleganza può essere raggiunto indossando abiti di colore rosa in tulle e raso, come anche i vestiti con le maniche in pizzo, sempre molto sexy.

Come portare l’abito lungo senza commettere errori

Gli abiti lunghi possono essere indossati da tutte le donne, ma bisogna fare attenzione a una regola: ogni forma del corpo richiede un modello che possa esaltare quel fisico, nascondendone il più possibile eventuali difetti. Le maniche a farfalla sono ad esempio ideali per le donne con un seno grande, mentre un abito fasciante con cintura è ottimo per le donne atletiche. Le curve abbondanti vengono invece premiate da un abito un po’ svasato e con taglio dritto, e un fisico a clessidra richiede invece un vestito lungo dritto classico. Per quanto riguarda gli errori da non commettere, troviamo i seguenti: mai sovrapporre gli abiti lunghi ai pantaloni, e non esagerare con gli accessori (sia in termini di quantità che di eccesso). Anche lo spacco andrebbe evitato, ma questa è una regola variabile a seconda dell’occasione, e lo stesso discorso vale per la scollatura. Poi fate sempre attenzione all’abbinamento scarpe-abito lungo, spesso uno degli errori più diffusi ed evidenti. Con gli abiti lunghi è sempre il caso di indossare scarpe col tacco semplici come i sandali o i sempre classici decolleté, magari di colori neutri o in pendant con le tonalità dell’abito.

La scelta dei modelli di abito lungo più di tendenza, in conclusione, è vincolata a delle regole di abbinamento da seguire per poter ottenere un look sobrio ed elegante.