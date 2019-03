Centrodestra nel caos: manca l’intesa sui candidati sindaci

Tavoli annunciati, ma poi annullati. Candidati sindaci “in pectore” costretti al palo. Nel centrodestra grande resta la confusione sotto il cielo, sia per quel che riguarda le regionali che le amministrative.



I tre partiti, Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, continuano a ribadire di voler procedere uniti, ma alla prova dei fatti nulla lascia intravedere concrete novità all’orizzonte.



In attesa che si sblocchi il “caso Cirio” in Regione, la situazione resta caotica in tutti e quattro i maggiori centri della Granda.



La Lega rivendica il sindaco a Fossano e Saluzzo. Forza Italia ad Alba e Bra. Fratelli d’Italia a Bra e Saluzzo, ma non disdegnerebbe nemmeno Alba.



Cerchiamo di fotografare lo stato dell’arte città per città.



Ad Alba, Carlo Bo, indicato da Forza Italia, non riesce a spiccare il volo. Se Emanuele Bolla rivendica pari dignità per Fratelli d’Italia, la Lega non oppone resistenze. Il segretario cittadino del Carroccio, Marco Marcarino, non ha obiezioni da sollevare nei confronti dell’avvocato e capogruppo azzurro, salvo però ricordare che il suo partito punta al 40% lasciando con ciò intendere che non accetta ruoli di subalternità nei confronti degli azzurri.



A Bra il nome di Annalisa Genta, che trovava d’accordo Lega e FdI, non è gradito a Forza Italia, per cui oggi risulta in forse, se non definitivamente fuori gioco. Il segretario provinciale forzista, Maurizio Paoletti, ha messo sul tavolo il nome del coordinatore locale Federico Della Rossa, senza tuttavia aver ricevuto risposte dai partner.



A Fossano, dove hanno voce in capitolo più che altrove i due parlamentari leghisti Giorgio Bergesio (di Cervere) e Flavio Gastaldi (di Genola) la Lega vuole ad ogni costo esprimere il primo cittadino. Nei giorni scorsi ha fatto capolino il nome del geometra Dario Tallone, ma il senatore Bergesio si è affrettato a smentire l’indiscrezione. Si vocifera di un imprenditore, che resta però al momento misterioso.



Il capogruppo di Forza Italia, Gianfranco Dogliani, non nasconde inquietudine e chiede di accelerare, visto che il tempo stringe, lasciando intendere che, in caso di ulteriori indugi, potrebbe partire con un’iniziativa “civica”.



A Saluzzo, la Lega, dopo il gran rifiuto del capogruppo Domenico Andreis, ha messo in pista il giornalista Osvaldo Bellino, ma Fratelli d’Italia gli preferirebbe l’imprenditore Danilo Rinaudo, attuale consigliere di minoranza “civico”. Forza Italia, dal canto suo, sembra non gradire né l’uno né l’altro, mentre rischia di perdere la propria capogruppo consiliare, Daniela Contin, corteggiata intensamente, in questi ultimi giorni, da Fratelli d’Italia.



Un “tavolo” regionale era stato annunciato per questa sera (martedì 5 marzo), ma non vi sono certezze al riguardo.



La Lega vuole tenersi le mani libere nei confronti dei possibili alleati, specie rispetto a Forza Italia.



Si fa strada il sospetto da parte degli alleati che Matteo Salvini, dopo Abruzzo e Sardegna, voglia ancora vedere il responso delle urne della Basilicata, dove si voterà il 24 marzo.