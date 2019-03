Il vento delle primarie Pd soffia anche su Alba. Elena Di Liddo designata all’assemblea nazionale

Fino allo scorso novembre – quando la stessa è stata sciolta in vista delle primarie andate in scena domenica – era toccato all’ex presidente del Consiglio comunale albese Marta Giovannini sedere nell’Assemblea Nazionale Pd, rappresentando le istanze di Langhe e Roero negli organismi di vertice della principale forza del centrosinistra italiano.

Dopo l’ampia affermazione della mozione a sostegno di Nicola Zingaretti lo stesso onore e onere toccherà invece ora a Elena Di Liddo, vicesindaco nella Giunta uscente di Maurizio Marello, chiamata a sedersi tra i circa mille rappresentanti del consesso assembleare già a partire dal primo appuntamento di domenica prossima, 17 marzo, quando nelle Capitale il partito formalizzerà la scelta del nuovo segretario.



"Sono ovviamente molto felice di questa elezione – commenta Elena Di Liddo – , ho sostenuto la candidatura di Zingaretti sin dall’inizio, è una persona che ha sempre ispirato la mia fiducia e vedo in lui la possibilità di un nuovo Partito Democratico, di rinnovare nel profondo una realtà nella quale ho creduto anche nei momenti più difficili. Sotto la sua guida sono convinta che potremmo guardare a una rinascita, tornare partito di governo, una forza in mezzo alla gente capace di governare e di fare bene anche nei territori, presente e vincente nelle regioni e nei comuni a partire da Alba e da Bra. Avevo accolto volentieri la proposta di essere capolista e ora affronterò con grande entusiasmo la designazione all’assemblea nazionale. E’ un’esperienza che faccio volentieri, un’occasione per allargare gli orizzonti di un’esperienza politica che mi auguro di portare con profitto anche a livello albese, a partire dalle prossime elezioni, quando sarò candidata nella lista del Partito Democratico".



Insieme a Di Liddo, la circoscrizione albese delle primarie – che oltre a Langhe e Roero comprendeva la zona del Fossanese – ha già espresso altri due rappresentanti della lista "Piazza Granda", espressione del neo segretario.

Si tratta dello psicologo e primario dell’Asl Cn1 Maurizio Arduino e di Rosita Serra, presidente del Consiglio comunale di Fossano. Gli altri due posti espressi del collegio verranno assegnati nei prossimi giorni con un complesso calcolo su base regionale.

Dalla circoscrizione cuneese andranno invece all’assemblea, per la lista di Zingaretti, l’ex ministro Cesare Damiano, il vicesindaco del capoluogo Patrizia Manassero e il consigliere comunale di Savigliano Paolo Tesio. La deputata Chiara Gribaudo rappresenterà la mozione a sostegno di Maurizio Martina, mentre il quinto e ultimo posto verrà affidato col calcolo dei resti.



Intanto ad Alba il partito si gode i buoni risultati di affluenza fatti registrare dalla consultazione. Sono stati 1.190 gli iscritti e i simpatizzanti passati domenica dalle urne aperte presso il seggio allestito nella Casa del Volontariato di corso Europa. In 793 hanno sostenuto la lista Zingaretti, 202 quella dell’ex ministro Martina e 184 quella di Roberto "Bobo" Giachetti, nei giorni precedenti protagonista anche di un piccolo tour in Langa accompagnato dalla stessa Marta Giovannini. Sei le schede nulle e 5 le bianche



Il segretario albese William Revello: "Sono molto soddisfatto di quanto abbiamo potuto registrare in questo importante weekend. Per quanto è avvenuto a livello nazionale, con i 1.8 milioni di votanti alle primarie e la manifestazione di Milano, ma anche a livello locale. Ad Alba venerdì sera una sala strapiena ha assistito alla presentazione del nostro candidato a sindaco Olindo Cervella, sabato mattina al gazebo abbiamo riscontrato una buona adesione, sabato pomeriggio si è ripetuta la manifestazione 'L’Italia che resiste' e domenica abbiamo raccolto 1.190 persone a votare. Interpreto tutto questo come un segnale di cambiamento a livello nazionale, in un momento di difficoltà per il Partito. Segno che l’arroganza e l’improvvisazione al governo non piacciono. E sono un buon auspicio anche per la campagna elettorale a livello locale, dove Cervella viene accolto come affidabile e credibile".