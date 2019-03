Il violino di Uto Ughi gradito omaggio della Città di Alba per Maria Franca Ferrero

Grande successo e tutto esaurito per il concerto “Le Quattro Stagioni” di Antonio Vivaldi del grande maestro Uto Ughi, con l’Orchestra da camera “I Filarmonici” di Roma, nel Teatro Sociale “G. Busca” di Alba, eccezionalmente aperto sulle due sale per l’evento dedicato a Maria Franca Fissolo Ferrero per il suo compleanno.



"La comunità di Alba, Langhe e Roero è ancora oggi una grande famiglia – ha dichiarato il sindaco Maurizio Marello a fine spettacolo sul palco del Teatro Sociale accanto alla signora Maria Franca –. Una volta, quando una persona cara celebrava un momento importante della propria vita, si faceva festa tutti insieme. Ed è per questo che abbiamo pensato questo momento. Perché per noi la signora Maria Franca Ferrero è una persona cara, insieme alla sua famiglia, con Giovanni, Paola, Luisa e i nipotini. Il dottor Pietro e il signor Michele sono persone a noi care".



Interrotto da un lunghissimo e scrosciante applauso, il sindaco Maurizio Marello ha poi aggiunto: "Fare festa significa anche riconoscenza, gratitudine, affetto. Un grazie sincero a lei e alla sua famiglia per il bene che ci avete voluto e continuate a volerci. Questo è anche e soprattutto un modo per ribadire che questa storia che la nostra città ha avuto la fortuna di vivere, grazie al genio del signor Michele Ferrero e oggi grazie a suo figlio Giovanni, è una storia straordinaria che ci dà speranza e dà speranza a tutto il nostro Paese che ha bisogno di aziende e di famiglie come la vostra ma anche di comunità come la nostra. Grazie a tutti".



"Sono commossa per le attenzioni che mi date e per il riconoscimento di tutta una vita accanto a mio marito Michele", ha detto la signora Maria Franca Ferrero sul palco, prima di ricevere un omaggio floreale dal primo cittadino e tra un applauso e l’altro del pubblico delle due sale. Un pubblico che in piedi ha abbracciato metaforicamente la famiglia Ferrero al suo ingresso nella sala “Michelangelo Abbado” avvolgendola con un lunghissimo e scrosciante applauso.



Poi, il concerto “Le Quattro Stagioni” di Antonio Vivaldi del grande maestro Uto Ughi, con l’Orchestra da camera “I Filarmonici” di Roma. Un concerto straordinario, col grande violinista italiano che ha spiegato al pubblico i diversi sonetti vivaldiani prima della magistrale esecuzione insieme all’orchestra. La “Primavera”, l’“Estate”, l’“Autunno” e l’“Inverno” interpretati in modo stupefacente. Il tutto in un evento voluto ed organizzato dall’Amministrazione comunale di Alba in collaborazione col Teatro Sociale “G. Busca”.