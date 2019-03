Niente sorpasso tra Paperoni: Forbes conferma Giovanni Ferrero sulla piazza di più ricco d’Italia

Alla fine il ventilato sorpasso non c’è stato. Aggiornata ieri, martedì 5 marzo, l’edizione 2019 della celeberrima "World’s Billionaires" di "Forbes" ha confermato Giovanni Ferrero in cima all’elenco dei Paperoni italiani.



Presidente esecutivo della multinazionale dolciaria fondata dal cavalier Michele, erede di un impero industriale (e familiare) radicato nei cinque continenti e forte un fatturato che l’ultimo bilancio appena approvato vede attestato a quota 10.7 miliardi di euro, il 54enne patron dell’impero della Nutella guida la truppa dei 35 italiani (erano 43 lo scorso anno) annoverati nella lunga lista compilata annualmente dalla rivista Usa confermandosi al 39° posto assoluto, in forza di un patrimonio stimato in 22,4 miliardi di dollari, in crescita di 2,2 miliardi rispetto allo scorso anno.



Uno scatto di tutto rilievo, che sempre secondo le ricostruzioni di Forbes gli ha consentito di mantenere a debita distanza il patron di Luxottica Leonardo Del Vecchio, 50° assoluto e secondo italiano in classifica a quota 19,8 miliardi, anch’egli in crescita rispetto ai 18,1 miliardi di dodici mesi prima.



Sulla terza piazza nazionale un’altra conferma, con il 107° paperone mondiale Stefano Pessina, ceo di Walgreens Boot Alliance, maggior distributore di articoli sanitari al mondo, accreditato di ricchezze per 11.4 miliardi di euro, contro i 10.4 del 2018. Quarto è ancora lo stilista Giorgio Armani (173° con 8,5 miliardi), mentre 5ª è Massimiliana Landini Aleotti (Menarini farmaceutica) con 7,4 miliardi, inalterato. Poi i fratelli Augusto e Giorgio Perfetti, alla guida dell’omonimo gruppo delle caramelle (Mentos, Airheads e Chupa-Chups), forti di un patrimonio da 6.5 miliardi, seguiti da Silvio Berlusconi, che si deve accontentare della 257ª posizione con "appena" 6,3 miliardi (erano 8 lo scorso anno). Di seguito i fratelli Paolo e Gianfelice Mario Rocca, alla guida del gruppo siderurgico Techint, con una ricchezza di 4.1 miliardi; poi Giuseppe De’ Longhi, a capo dell’ominimo gruppo delle macchine per caffè, con 3,8 miliardi. A chiudere la top ten Luca Garavoglia (Campari) con 3,5 miliardi.



Sulla 22ª piazza italiana figura poi Maria Franca Fissolo, vedova di Michele Ferrero, che con un patrimonio stimato in 1,9 miliardi di dollari rientra alla posizione 1.227 della classifica assoluta.



In testa ai ricchissimi del pianeta (14 dei primi 20 sono cittadini Usa) per il secondo anno di fila figura Jeff Bezos, fondatore e amministratore delegato di Amazon, accreditato di un patrimonio di 131 miliardi di dollari, 19 miliardi in più dello scorso anno. Con lui sul podio il fondatore di Microsoft Bill Gates (96,4 miliardi) e il finanziere Warren Buffet (82,5), mentre quarto è il francese Bernard Arnault, patron del gruppo del lusso Lvhm (76 miliardi).