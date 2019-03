Sciare su pattini di 40 centimetri: lo sport preferito di due giovani monregalesi (VIDEO)

Sono loro a raccontarci come tutto ha avuto inizio: "Dopo 11 anni di pattinaggio su ghiaccio e 4 dedicati al freestyle, per pura casualità siamo incappati in un video promozionale degli snowskates, che venivano testati da alcuni ragazzi ungheresi. Incuriositi, abbiamo deciso di informarci meglio e di acquistarli poco direttamente dal produttore in Scandinavia. Il primo impatto? È stato molto confortevole e intuitivo ed è avvenuto a Prato Nevoso, dove abitualmente ci rechiamo nelle ore serali per sfruttare i salti dello snow park: nelle zone pianeggianti il movimento è identico a quello dei pattini da ghiaccio, mentre in discesa è come essere sugli sci, con l'unica differenza che si hanno solo 40 centimetri di lama sotto ai piedi, oltre a una mobilità decisamente più marcata. Sono sicuramente un'alternativa parecchio divertente ai soliti sci e snowboard e, indubbiamente, più semplice da apprendere".