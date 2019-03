Olindo Cervella interviene in merito all’inaugurazione della nuova scuola media Istituto comprensivo Quartiere Moretta

Il 6 marzo, in occasione dell’inaugurazione della nuova scuola media dell’istituto comprensivo Quartiere Moretta, la cerimonia si è trasformata in una grande festa per alunni, docenti, per il quartiere e per la città tutta, in virtù della sezione a indirizzo musicale che riunisce giovani talenti provenienti da tutta Alba e dai paesi limitrofi.

Tra gli ospiti, anche il candidato sindaco della coalizione di centro sinistra Olindo Cervella, che ha commentato: “Questa importante opera pubblica rappresenta un grande risultato per l’Amministrazione di Maurizio Marello, che ha interamente finanziato questo plesso scolastico così innovativo e funzionale. È stato un onore per me assistere a questa cerimonia, una vera festa per la comunità sociale albese e per i molti studenti che fanno della musica una espressione prioritaria della loro creatività. Alba ha dimostrato in questi anni una crescente attenzione per le arti, ristrutturando la sede dell’Istituto civico musicale, riuscendo ad aprire il liceo musicale, in deroga alle norme ministeriali che vorrebbero un solo liceo di questo tipo per provincia, dando sostegno a importanti rassegne di livello internazionale. Per chi governerà la città nei prossimi cinque anni si presenta il difficile compito di dare prosecuzione a tutto questo e, se possibile, andare oltre. La coalizione di centrosinistra è conscia delle responsabilità di questo compito e della sfida che rappresenta il futuro. Ma siamo pronti ad affrontarle. Vogliamo impegnarci per aprire, all’interno del liceo musicale, l’indirizzo coreutico e per creare in città un ostello confortevole per gli studenti, oltre a un ampio polo di costuding e a una sala polifunzionale grande, adatta a ospitare concerti e manifestazioni artistiche organizzate dai giovani. Questi, per me e per tutte le forze di centrosinistra, saranno punti da realizzare. Perché le persone e la qualità della vita sono prioritari all’interno del nostro programma”.