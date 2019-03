I sindaci del Roero al presidio di Cuneo: "L’autostrada non è un optional, è indispensabile!"

Prosegue il presidio dei sindaci della Granda davanti alla Prefettura di Cuneo per protestare contro lo stallo della procedura che dovrebbe portare a completare l’agognato collegamento tra i due capoluoghi di provincia.



Questa mattina, giovedì 7 marzo, è stato il turno dei primi cittadini della Sinistra Tanaro, con gli amministratori di Guarene, Castagnito, Santo Stefano Roero, Santa Vittoria d'Alba, Monticello d'Alba, Govone e Castellinaldo, che si sono alternati al gazebo dove campeggia lo striscione "Sì Asti-Cuneo", dedicato all’autostrada, e un secondo dedicato alla vicenda della Cuneo-Nizza ("TendaBis - Basta usciamo dal tunnel").



Il sindaco di Guarene e presidente dell'Associazione Sindaci del Roero Franco Artusio: "Sono da questa mattina a Cuneo per manifestare a favore del completamento dell’A33, arteria indispensabile per il commercio, il trasporto delle merci, il turismo, i pendolari, per liberare dallo smog i centri abitati: tutte motivazioni altamente importanti. Non è un optional, è indispensabile! Noi ci vogliamo battere in tutti i modi, perché i 9 km mancanti vengano completati in fretta e bene".



Il collega di Castagnito Felice Pietro Isnardi: "Sono qui a sostegno di un'opera assolutamente indispensabile per una pianificazione adeguata della viabilità sul territorio. Io rappresento un Comune che l'autostrada ce l'ha. Ma come noto, a causa dell’interruzione posta appena a monte del nostro territorio, questa non viene utilizzata come dovrebbe. Il nostro casello viene bipassato da buona parte dei mezzi in arrivo da Asti e il traffico, soprattutto quello pesante, si riversa sulla viabilità ordinaria con effetti facilmente immaginabili".



Renato Maiolo, da Santo Stefano Roero: "Sono solidale con gli altri amministratori. Il nostro territorio continua a essere fortemente penalizzato dalla mancata ultimazione di questa infrastruttura. Se fosse stata gestita da noi sindaci questa tratta sarebbe già stata completata da un pezzo".



Da Monteu Roero il vice presidente dei Sindaci del Roero Michele Sandri: "Siamo qui perché siamo l'espressione di un territorio che vive e lavora, e conseguentemente paga le tasse. Trovo insopportabile che ci siano ancora lungaggini come quelle cui stiamo assistendo. Per troppo tempo l'Asti-Cuneo è stata un carro dove tutti i politici di qualunque colore sono saliti professando false illusioni. Ad oggi chi deve fare un passo indietro lo faccia, e qui mi riferisco al ministro Toninelli, che faccia al più presto la chiusura dell’accordo col concessionario, a qualunque costo, affinché quest'opera possa vedere finalmente la luce".



Il sindaco di Santa Vittoria d"Alba Giacomo Badellino: "La mia presenza qui, insieme agli altri amministratori, vuole ribadire per l'ennesima volta al Ministero delle Infrastrutture il disagio che vive questo territorio, da ormai troppi anni penalizzato dalla mancata conclusione di un'opera indispensabile. Siamo di fronte a una situazione che mette in sofferenza la vivibilità nei nostri paesi, coi nostri cittadini costretti a condividere quotidianamente un traffico locale divenuto insostenibile. Questo vuole significare la nostra presenza qui: un modo per portare avanti con costanza e determinazione un'azione condivisa finalizzata a una causa ormai improcrastinabile".

Silvio Artusio Comba, da Monticello d'Alba: "È importante questo presidio per la sensibilizzazione delle istituzioni preposte rispetto a un'opera ormai indispensabile, non solo per la nostra provincia, ma per tutta la viabilità del Piemonte occidentale. Spero che il Governo dimostri seriamente una sensibilità ormai irrinunciabile. Chiediamo semplicemente il rispetto di un diritto alla mobilità, nient'altro che questo".