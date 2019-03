Ludovico Einaudi apre la sua tournée mondiale dal Teatro Sociale di Alba

Un ritorno molto gradito quello di Ludovico Einaudi, che per la seconda volta ha scelto Alba e il suo Teatro Sociale "Busca" come punto di partenza di una sua tournée mondiale.



Il musicista e compositore originario di Dogliani si esibirà nella capitale delle Langhe giovedì 14 e venerdì 15 marzo alle ore 21 nella suggestiva cornice delle due sale aperte affiancato da Redi Hasa (violoncello) e Federico Mecozzi (violino).

Il concerto, che prevede l’esecuzione dei brani del nuovo disco di Ludovico Einaudi "Seven Days Walking", è un’anticipazione della “Primavera 2019” del Comune di Alba.



“Ludovico Einaudi è un artista apprezzato in tutto il mondo – dichiara l’assessore alla Cultura e Turismo Fabio Tripaldi - e noi siamo molto orgogliosi che per la seconda volta abbia scelto il nostro teatro per dare il via alla sua tournée che lo porterà nelle più importanti città italiane e del resto dell’Europa. Oltre ad avere l’opportunità di assistere ad un grande concerto, sarà anche un’occasione per apprezzare il nostro teatro nella sua versione più prestigiosa con le due sale aperte”.



Il tour del concerto proseguirà poi nei prossimi mesi con molte date sia in Italia che in Europa toccando Roma, Torino, Genova, Lisbona, Monaco, Parigi, Zurigo, Berlino (solo per citarne alcune) e molti degli appuntamenti sono già sold out.



I posti si stanno esaurendo, i biglietti ancora disponibili sono in vendita su www.ticketone.it e nel circuito Ticketone (ad Alba Libreria La Torre – via Vittorio Emanuele 19/g – tel. 0173 33658).