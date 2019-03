Asfaltature in via Cuneo a Bra, contrordine: necessarie chiusure temporanee al traffico dei veicoli

Iniziano lunedì 11 marzo a Bra i lavori di fresatura, risanamento e riasfaltatura di via Cuneo a cura della società Scr in continuità con i lavori per la realizzazione della rotatoria all’intersezione tra via Cuneo e via Cherasco.



"A seguito di approfondimenti tecnici e gestionali legati alle esigenze di cantiere – fa sapere il Comune –, a differenza di quanto comunicato precedentemente, saranno indispensabili temporanee chiusure totali al transito nei tratti interessati dal cantiere, secondo i seguenti step: rotatoria di via Cuneo/rotatoria di via Cherasco; rotatoria di via Cherasco/intersezione con via Montello; intersezione via Montello/rotatoria via Rosselli".



La decisione, sancita da apposite ordinanze emesse da Anas e Provincia di Cuneo, è indispensabile a garantire la massima operatività del cantiere.



Le chiusure saranno indicate dalla segnaletica installata in loco. Si invitano gli automobilisti, per quanto possibile, a individuare percorsi alternativi per gli spostamenti lungo tale asse viario nei prossimi giorni.