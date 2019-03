Lavori sull'A6 e sull'A10, tutte le le tratte interessate e le chiusure programmate a partire dalla prossima settimana

Per l’esecuzione dei lavori che interessano l’adeguamento della galleria Montezemolo ed il viadotto Franco Romano, sarà necessario nei prossimi giorni procedere alle seguenti chiusure notturne dell’autostrada A6 Torino – Savona, tra le province di Savona e Cuneo.



Nello specifico, in Direzione Savona dal 11 marzo al 16 marzo sarà chiusa al traffico la tratta compresa tra gli svincoli di Ceva e Millesimo secondo la seguente programmazione: lunedì 11 marzo dalle ore 23 alle ore 6 di martedì 12 marzo, martedì 12 marzo dalle ore 22 alle ore 6 di mercoledì 13 marzo, mercoledì 13 marzo dalle ore 22 alle ore 6 di giovedì 14 marzo, giovedì 14 marzo dalle ore 21 alle ore 6 di venerdì 15 marzo, venerdì 15 marzo dalle ore 23 alle ore 6 di sabato 16 marzo.



Dalle ore 22 dell’11 marzo alle ore 6 del 12 marzo verrà chiusa la tratta compresa tra gli svincoli di Marene e Fossano.



Mentre in Direzione Torino dalle ore 22 del 12 marzo alle ore 6 del 13 marzo verrà chiusa la tratta compresa tra gli svincoli di Fossano e Marene.



Il traffico deviato sulla viabilità ordinaria potrà riprendere il percorso autostradale presso le stazioni di Millesimo e di Fossano per le chiusure autostradali in direzione Savona e presso la stazione di Marene per la chiusura autostradale in direzione Torino.



CHIUSURE PREVISTE ANCHE SUL TRONCO A10



Per l’esecuzione di alcuni lavori di adeguamento delle gallerie Bracciale e Montegrosso si rende necessario procedere alla chiusura notturna al traffico di dette gallerie. Alcuni lavori di rifacimento delle pavimentazioni interesseranno poi la rampa d’accesso, in direzione Ventimiglia, del casello di Pietra Ligure.



Tutte le notti comprese dal 10 al 15 marzo, dalle ore 22 alle ore 6, verrà chiusa al traffico la tratta autostradale compresa tra gli svincoli di Finale Ligure e Pietra Ligure in direzione Ventimiglia.



Il traffico verrà deviato sulla S.S. 1 “Aurelia” e potrà riprendere il percorso autostradale presso la stazione di Pietra Ligure.



Dalle ore 22 di venerdì 15 marzo, alle ore 6 di sabato 16 marzo, verrà chiusa al traffico la rampa di accesso del casello di Pietra Ligure, per i veicoli in direzione Ventimiglia. L’ingresso in autostrada potrà essere effettuato ai caselli di Finale Ligure e Borghetto Santo Spirito.



Informazioni aggiornate su www.facebook.com/AutostradaDeiFiori. Centro Operativo di Controllo contattabile al numero 0183 7075330.