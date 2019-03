Gli appuntamenti di marzo sulla rete sentieristica del Roero

Iniziano le prime giornate di sole e cresce la voglia di stare all'aperto per respirare aria fresca e donare nuova energia nostri polmoni. Cosa c'è di meglio di una passeggiata per sentieri, visitando luoghi nuovi? È la proposta del Roero racchiusa in un calendario di nove appuntamenti a partire dal 9 fino al 31 marzo.





Sabato 9 marzo a Corneliano d'Alba

"Andando a camminare tra splendidi vigneti"

Passeggiata pomeridiana con partenza da Corneliano in visita ai meravigliosi soffitti in gesso di un edificio del luogo, accompagnati da un artigiano locale. Una camminata di circa 5 chilometri su strade sterrate o a bassa percorrenza, tra magnifiche colline di questo suggestivo luogo del Roero, passeggiando tra filari e splendidi boschetti, fino a raggiungere le famose Miniere di Gesso di Piobesi. Al termine, merenda sinoira (affettati misti e formaggi del Roero, bruschette, insalata russa alla piemontese, frittatine, crostata di fragoline di bosco) con degustazione di eccellenti vini Roero Arneis Docg, Nebbiolo d’Alba Doc, Dolcetto, e Rosato dell’Azienda Agricola Buganza. Costo della passeggiata 5 euro, merenda sinoira 10 euro. Informazioni ed iscrizioni (entro il 3 marzo, posti limitati a 20): Beppe 339.6541344, Paolo 380.6835571, email: turismocorneliano@gmail.com, camminarelentamente2@gmail.com, sito internet: www.camminarelentamente.it.





Sabato 9 marzo a Vezza d'Alba

"In bici nel Roero, tra natura e grandi vini"

Una giornata di mountainbike o E-bike per circa 30 km, all'insegna dell'outdoor tra vigneti e colline che danno vita ai tipici vini del Roero. Un'esperienza da condividere con amici in sella ad una bici, degustando un buon bicchiere di vino e parlando con i produttori locali. Dislivello di 600 m, difficoltà media. Non sono richieste grandi competenze tecniche. Consigliata ebike per chi non è molto allenato. Terreno: strade bianche, sentieri e alcune strade asfaltate secondarie. Partenza: da piazza San Carlo (piazza delle scuole) a Vezza d'Alba. La quota partecipativa di 35 euro, ed è richiesto un acconto di 15 euro alla compilazione del modulo di prenotazione. I posti sono limitati ed è necessaria la prenotazione. Possibilità di noleggiare mountainbike, e-bike con consegna sul luogo di partenza. Pranzo a scelta: in osteria tipica (non incluso nel prezzo del tour ), oppure al sacco. La pedalata è organizzata da We Bike e Due Ruote nel Vento. Informazioni e prenotazioni: webikeitaly@gmail.com In caso di annullamento per maltempo la quota versata potrà essere utilizzata per eventi successivi o rimborsata.





Domenica 10 marzo a Monticello d'Alba

"I sentieri e le donne di Casa Roero

Passeggiata di circa 14 km dedicata alle donne e a chi le accompagna. Partendo dal piccolo e delizioso borgo di Monticello si percorrerà un ampio e panoramico tratto che toccherà siti di grande bellezza paesaggistica, panoramici “bricchi” e appartati boschetti per godere delle precoci fioriture primaverili. Il percorso si concluderà con la visita narrata al Castello, dove comparirà dai fasti del passato la Marchesa Paola del Carretto, per raccontare i momenti storici più salienti del maniero e della sua romantica storia con il consorte Conte Gennaro Francesco Roero. La passeggiata è organizzata dall'associazione Terre Alte. Informazioni: info@terrealte.cn.it oppure telefonare ai numeri: 333.4663388, 339. 6575703





Domenica 17 marzo a Guarene

"Il cammino dei fiori e del bel paesaggio"

Si partirà dal bellissimo borgo storico di Guarene caratterizzato dalla mole del Castello barocco, edificato e appartenuto per secoli alla nobile famiglia dei conti Roero, e si percorreranno i pendii delle dolci colline orientali del territorio. Il percorso, disegna un ampio anello che toccando tre comuni nel territorio del Roero mette in luce le bellezze paesaggistiche: frutteti, vigneti, verdi valli silenziose e luoghi panoramici suggestivi e spettacolari. Al rientro a Guarene, ci sarà l’opportunità di visitare un birrificio che produce birre artigianali, non pastorizzate. Il birrificio è situato ai piedi del maestoso Castello in un’ala dell’antica “Cascina del Conte” risalente al 1700, caratterizzata al suo interno da maestose volte in mattoni.

Informazioni: info@terrealte.cn.it oppure 333.4663388, 339.6575703





Domenica 17 marzo a Castagnito

"Il sentiero dell'acino giallo"

Passeggiata pomeridiana di 8 km in un suggestivo percorso ad anello sulle colline attorno a Castagnito e Guarene, alla scoperta di panorami, laghetti, frutteti in fiore. In conclusione la tradizionale benedizione degli escursionisti impartita da don Gianluca. La passeggiata è organizzata da CSI Escursionismo Alba. Referenti: don Gianluca 339.2101848, Matteo 329. 2155623





Domenica 24 marzo a Vezza d'Alba

"Atmosfere primaverili sul sentieri dei "luoghi alti"

Bellissima escursione con la visita al sito panoramico tappa della "strada romantica". Si prosegue sulla cresta nei pressi di Bricco San Martino, sul quale fu edificata un’antica pieve, e si attraversano vigneti di grande pregio raggiungendo un’area il cui toponimo è Vadolmo: sito di importanza paleontologica per il ritrovamento di un femore fossile, appartenuto ad un mastodonte. Si percorrerà un piacevole sentiero tra boschi e vigneti per risalire sulle assolate creste della Valmaggiore, ai piedi della suggestiva Madonna dei Boschi, il Santuario edificato in un tipico “luogo alto” circondato dai boschi e avvolto da un’atmosfera di pace e silenzio. Rientro al punto di partenza, attraversando il suggestivo Bosco di Val Tassera, seguendo il percorso del sentiero del Tasso e per chi lo desidera, possibilità di visita con degustazione, presso una pregevole cantina del territorio vezzese.

Informazioni: info@terrealte.cn.it oppure 333.4663388, 339.6575703





Domenica 24 marzo

a Piobesi d'Alba "Api e alberi in fiore"

Ritrovo a Piobesi d'Alba alle ore 10 con breve visita alla chiesa di San Rocco, splendido esempio del più bel barocco piemontese. A seguire, una passeggiata di circa 6 km, in un territorio suggestivo, dove si incontrano colline e vigneti, in direzione della grande tenuta della Carretta, poi il Bric Paradiso, punto panoramico suggestivo dove si scorgono le rocche di Barbaresco. Alle ore 12.30 appuntamento con una degustazione di vini di grande pregio del territorio accompagnati da alimenti tipici del Roero (con prenotazione entro il 21 marzo).

Nel pomeriggio, alle ore 14 ritrovo e alle 14.30 passeggiata di circa 7 km a cura dall'associazione Camminare Lentamente. Al termine un rinfresco, con bevande per tutti a base di ottimo miele. Ricca merenda al costo di 5 euro con prenotazioni entro il 21 marzo.

Informazioni ed iscrizioni (entro il 21 marzo con al massimo 30 posti ). Contattare: Paolo 380.6835571, Beppe 339.6541344, email: camminarelentamente2@gmail.com sito: www.camminarelentamente.it





Domenica 24 marzo a Vezza d'Alba

"In bici nel Roero, tra castello e panchine giganti"

Una giornata outdoor in MTB o E-bike pedalando tra le colline del Roero alla ricerca di castelli che un tempo furono residenze sabaude e di moderne Big Benches sulle quali riposarsi qualche minuto con la possibilità di visite e degustazioni presso le cantine e le aziende agricole locali. Lunghezza: 30 km circa. Dislivello: 700 m Difficoltà: facile/media. Non sono richieste grandi competenze tecniche. Consigliata ebike per chi non è molto allenato. Terreno: strade bianche, sentieri e alcune strade asfaltate secondarie. La partenza e l'arrivo: Vezza d'Alba , fraz. Borbore (parcheggio della Banca d'Alba) Quota partecipativa: 35 euro con un acconto di 15 euro alla compilazione del modulo di prenotazione. I posti sono limitati ed è necessaria la prenotazione. Possibilità di noleggiare mountainbike, e-bike con la consegna sul luogo di partenza. Pranzo in osteria tipica (non incluso nel prezzo del tour ), oppure al sacco. In caso di annullamento per maltempo la quota versata potrà essere utilizzata per eventi successivi o rimborsata. Informazioni e prenotazioni: webikeitaly@gmail.com





Domenica 31 marzo a Magliano Alfieri

"Il sentiero dei castelli e dei tulipani"

Partendo dal centro storico di Magliano Alfieri e dopo aver ammirato il paesaggio dalla panoramica balconata, si percorrerà un sentiero di cresta per raggiungere, attraversando dolci vallette coltivate a frutteti, noccioleti e vigneti, il territorio di Priocca. Sul percorsonsi vedranno importanti siti storici e antichi luoghi di culto, bricchi dai nomi evocativi e si raggiungerà l’abitato di Govone per godere della spettacolare fioritura dei tulipani selvatici. Il castello sabaudo di Govone ospita in questa giornata una manifestazione dedicata alla splendida fioritura dei "Tulipa oculus solis" che spontaneamente crescono e fioriscono da fine marzo nello storico parco del castello e il sottobosco si colora del fiammeggiante rosso dei tulipani selvatici, l’azzurro delle pervinche e il blu dei muscari.

Informazioni: info@terrealte.cn.it oppure telefonare ai numeri 333.4663388, 339.6575703.