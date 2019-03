Expo casa Torino, gli appuntamenti dell'ultima giornata del salone per l'arredamento all'Oval Lingotto

È giunta l’ultima giornata di Expocasa, il salone per l’arredamento e le idee per l’abitare che all’Oval Lingotto di Torino ha dato vita a dieci giorni dedicati all’arredamento, al design, agli showcooking, agli artigiani e alla casa del futuro. Questa domenica l’orario è 10-20, e insieme al percorso espositivo tradizionale, che unisce grandi marchi italiani dell’arredamento alle start up innovative, ci sono in programma numerosi appuntamenti per il pubblico di appassionati così come per i professionisti.



Nell’area La Cucina di Expocasa si inizia alle 11 con Gianni Spegis, resident chef di Fiorfood Coop, e l’appuntamento Scopri i piatti di Fiorfood: l’eccellenza del cibo alla portata di tutti nel cuore di Torino; alle 12,30 e poi anche alle 14,30 Re: Agnolotto spiega come realizzare agnolotti, gobbi e plin fatti a mano durante Le tre declinazioni della classica pasta ripiena piemontese; alle 16 Eleonora Caprio della scuola di cucina Gusti Tuscia insieme a Giulia Freschi dell’Antica Drogheria presentano Biscotti e thè, binomio perfetto per una merenda di gusto; alle 17,30 l’ultimo appuntamento che proietta in un’atmosfera estiva è Tapas & Cocktail on the beach a cura di The Beach | Green Concept Club.



Lo Spazio Incontri ospita gli incontri circa i benefici della natura, con in calendario l’appuntamento delle 17 Il beneficio delle vibrazioni sonore sull’energia positiva generata dalla campana tibetana, una piattaforma digitale che offre la possibilità di operare nel mercato immobiliare; e alle 18 l’incontro I cristalli e l’ambiente su come le pietre possono influenzare positivamente la vita, la casa e l’ambiente di lavoro.

Inoltre, continuano le consulenze di Incontra l’esperto: l’Agenzia delle Entrate per questioni di agevolazioni fiscali, per il recupero del patrimonio edilizio e il risparmio energetico; lo sportello di CasaClima dà supporto su efficentamento e risparmio energetico, mentre UPPI – Unione Piccoli Proprietari Immobiliari – presta supporto su questioni in ambito legale e tecnico. A disposizione del pubblico di Expocasa anche l’interior designer con i consigli personalizzati circa l’arredamento interni e la plant designer con i consigli per il mondo verde delle piante d’appartamento.

Per i bambini al Baby Parking tante iniziative lungo tutta la giornata insieme all’Associazione SuperTate, dalla creazione dell’amico pagliaccio al tiro al barattolo al trucca bimbi; mentre nell’Area Gioco Dimostrazioni continuano le dimostrazioni comics in collaborazione con GoArtFactory.



Più informazioni sul sito di manifestazione www.expocasa.it