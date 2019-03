Service del Lions Club Saluzzo e Savigliano: “Onoriamo la Bandiera”

Tra gli scopi dell’Associazione Lionistica vi è certamente quello di promuovere i principi di buon governo e di buona cittadinanza. Tra le varie attività affini a questi valori si è scelto di diffondere la Bandiera Italiana e l’Inno nazionale tra i giovani in età scolare così che possano conoscere e ricordare il valore del Vessillo che rappresenta la nostra Patria, il rispetto per la Bandiera, l’attaccamento alla Nazione e ai suoi Simboli.



Ed è proprio con questi scopi che giovedì 7 marzo si è svolto il Service del Lions Club Saluzzo Savigliano: “Onoriamo la Bandiera”.



Il responsabile del Service e Officer Distrettuale Piero Angeleri accompagnato dal Presidente Daniele Poma hanno infatti incontrato, presso il cinema Aurora, i ragazzi degli ultimi anni della Scuola primaria di Savigliano. Ospiti d’onore: l’assessore alla cultura dott. sa Petra Senesi e il Comandante dei Carabinieri Capitano Antonio De Vita.

Ai ragazzi è stato sottolineato il significato della nostra Bandiera, simbolo di appartenenza ad una comunità, alla sua storia ed alla sua cultura; una bandiera che dunque ci rappresenta tutti, nella quale è importante riconoscersi, rispettandola ed onorandola.

E’ stata brevemente accennata la nascita del tricolore, quando nel 1794, sulle ali della Rivoluzione francese del 1789, due studenti universitari di Bologna usarono come vessillo distintivo il tricolore francese sostituendo però il verde al blu, simboleggiando così un popolo che mirava anch'esso ad avere Giustizia, Fratellanza e Uguaglianza; tre obbiettivi senza i quali non ci possono essere Democrazia, Dignità e Prosperità.

Nel corso della mattinata è stato presentato ai ragazzi un video illustrativo su chi siano i Lions e come operino nel mondo, ed in seguito sono stati fatti ascoltare l’inno della Unione Europea, di cui l’Italia fa parte come Paese fondatore, e l’Inno di Mameli, che è stato cantato con entusiasmo da tutti i presenti.



Particolarmente apprezzati dai ragazzi sono stati gli interventi della dott.ssa Petra Senesi e del Capitano Antonio De Vita, che hanno parlato ai ragazzi del valore della Carta Costituzionale, dei valori della nostra Bandiera, del sentimento di Unità nazionale e della fortuna di vivere in una società democratica aperta al futuro.

Durante tutto l'evento si è potuta apprezzare la grande collaborazione degli insegnanti e l’estrema compostezza ed educazione di tutti i ragazzi oltre al grande entusiasmo dimostrato con la richiesta in chiusura di poter nuovamente ricantare l’inno di Mameli.

Questo è stato solo il primo dei Service portati avanti in collaborazione con le istituzioni scolastiche e l’Arma dei Carabinieri; seguiranno infatti nel mese di maggio altri tre storici Service del Club Saluzzo Savigliano: il Premio Carlo Alberto Dalla Chiesa rivolto alle scuole Medie secondari, il progetto Martina con gli Istituti superiori per la prevenzione delle malattie in età giovanile ed infine gli “Scambi Giovanili” in collaborazione con famiglie Lions di tutta Europa.