50 anni di scelte vincenti! Fra difficoltà e soddisfazioni la famiglia Sola Bollati di Saluzzo si racconta

Era l’11 marzo del 1969 quando due giovani saluzzesi, Lucia Sola e Giuseppe Bollati, diedero il via alla loro avventura nel commercio. Da allora sono trascorsi 50 anni, uno dopo l’altro, anni densi di dedizione e passione, con un pizzico di follia ma soprattutto un cuore bambino che ha attraversato i decenni e che ancora oggi batte forte nel petto dei loro giovanissimi nipoti.

Con una punta di emozione e tanta soddisfazione le figlie di Lucia e Giuseppe, Loredana, Irma e Romina ci raccontano quanto è rimasto scolpito nella loro memoria.

Il punto vendita con l’insegna “Sola” era davvero piccolino, 30 mq, in Corso Italia mentre in Via del Seminario si trovava l’altrettanto piccolo magazzino. Ogni mattina la saracinesca in legno si alzava con le aspettative, le speranze e quel sospiro all’unisono di Lucia e Giuseppe. E poi via a star dietro ai clienti con i tanti articoli da vendere, come si usava a quei tempi, e dove non esistevano né scontrini né registratori di cassa ma nonostante ciò il negozio era organizzatissimo fra borse e valigie, ombrelli e arredo giardino, scarpiere e bauli e, naturalmente, i giocattoli. Si stava attraversando un’era economica che dilatava il mercato e la domanda crescente portò subito i due giovani a capire che era arrivato il momento di specializzare le attività.

Ne 1983 decisero quindi di suddividere l’attività in due rami, le borse e la pelletteria rimase in Corso Italia e in Piazza Cavour 38-40 diedero vita a Bollati Giocattoli. Questo fu, per tanti anni, il luogo dove i bambini di tutto il saluzzese e non solo, restavano incantati con la fronte appiccicata all’immensa vetrina innamorandosi del loro giocattolo.

Il negozio si presentò fin da subito aggiornato, presentava infatti sempre le ultime novità di giocattoli e prima infanzia. È qui che comparve l'insegna con il cognome del signor Bollati ed è qui che con la loro grande passione Lucia e Giuseppe coinvolsero anche le tre figlie ed in seguito due dei generi. È Irma, la secondogenita a ricordare, mentre ci racconta la sua esperienza, di come mamma Lucia e papà Giuseppe cantavano la canzone, allora in voga, dei Ricchi e Poveri “Che sarà” pensando al progredire dei loro programmi e chiedendosi, con un pizzico di apprensione, se stessero percorrendo la strada giusta. Orgogliosamente oggi tutta la famiglia lo sa che fu la scelta giusta, nonostante le tante fatiche.

Sì, perché, ed è Loredana, la primogenita, a raccontarci la preoccupazione dei genitori quando, ahimé, un giorno arrivò una lettera di sfratto del negozietto in Corso Italia, e di come allora i genitori si armarono di coraggio e, giacchè avevano iniziato ad ingrandirsi e specializzarsi, presero il fatto come una sfida e acquistarono, con un mutuo, i locali in Piazza Cavour 38-40.

Siamo nel 1987 e, mentre Bollati Giocattoli resta al 38-40 di Piazza Cavour, Sola Pelletteria viene spostata nei grandi locali dell'ex Banca Commerciale di Piazza Cavour 14, oggi occupati da Benetton 0-12. È Romina, la figlia più giovane, a fare lo scroll degli anni ricordando con precisione ogni piccolo particolare e spostamento. E ci sottolinea di come, da allora, la crescita sia proseguita senza sosta. Fino a che le soddisfazioni iniziano a superare le difficoltà.

Nel 2001, Bollati Giocattoli diventa Bollati Giochinfanzia e viene trasferita nei grandi locali in Via Torino, con più di 1000 metri quadrati di esposizione specializzata. E nel 2002 Sola Pelletteria passa nei locali lasciati liberi in Piazza Cavour 38-40 dove si trova attualmente. Oggi sono loro, le ragazze, a mandare avanti tutto, Loredana con il marito Enzo, Irma con il marito Gianni, Romina ed i giovanissimi nipoti, Valentina, Andrea e Giorgia, che con la loro freschezza e innovazione portano nuova linfa e nuove idee. E oggi con loro anche i tanti dipendenti.

Davvero una bella storia di successo che vede ben 3 generazioni coinvolte, e testimonia di quel lignaggio di commercianti dei nostri territori che si tramandano da sempre un DNA da imprenditori, forti e orgogliosi della loro operosità.

Ancora Loredana ricorda: “Si lavorava sempre, non si chiudeva alla mezza, si mangiava a turno e la sera, dopo cena, sovente il papà era impegnato a confezionare persiane avvolgibili o tende in plastica e aggiustare ombrelli. Io e mia sorella Irma di 4 anni più giovane ci accudivamo a vicenda e dopo pochi anni è nata Romina, ed eravamo in tre piccole, l’impegno della nonna e dei nostri genitori era grandissimo”.

Una tradizione di lavoro che porta con sè competenza, professionalità, correttezza, serietà. E l’intuizione dell’importanza dell’essere sempre al passo coi tempi, del prestare attenzione ad ogni novità di settore, e perché no? di creare eventi importanti, come Mattoncinomania. Scelte vincenti. Come vicente è questa affiatatissima Big Family!

Per festeggiare con i Clienti, acquistando da sabato 9 marzo a sabato 16 marzo, si possono ottenere dei Buoni Regalo da 5 euro ogni 50 euro di spesa nel negozio di Bollati Giochinfanzia e dei Buoni sconto del 25% per ogni acquisto da Sola Pelletteria da utilizzare nei successivi 50 giorni.