Affiliate Expo: la seconda edizione dell’evento italiano interamente dedicato all’Affiliate Marketing

Giorno 1: Venerdì 29 Marzo 2019 Riservato agli ALL Inclusive

Apertura registrazioni dalle ore 12:00 in poi presso la Hall del Mercure Roma West

Gli iscritti all'evento potranno registrarsi e ricevere il pass e la welcome bag dando il proprio nominativo al desk di accoglienza.

Welcome drink e spazio networking dalle 12:00 in poi presso la Hall del Mercure Roma West Durante la fase di registrazione si potrà usufruire del welcome drink presso il bar della Hall.

Bus 1 per Holykart ore 14:30 - Ingresso del Mercure Roma West

Alle 14:30 troverai all'ingresso dell'hotel una navetta gratuita che ci porterà tutti alla pista prenotata per l'Affiliate GP 2019. La pista gokart Holykart in via Silicella, 11 (distanza 21,2 km tempo previsto 17 minuti).

Bus 2 per Holykart ore 15:00 - Ingresso del Mercure Roma West

Alle ore 15:00 troverai all'ingresso dell'hotel la seconda navetta gratuita che ci porterà tutti alla pista prenotata per l'Affiliate GP 2019. La pista gokart Holykart in via Silicella, 11 (distanza 21,2 km tempo previsto 17 minuti).

AffiliateGP 2019 ore 15:30 - Pista Holykart

Torneo di Go-kart con prove libere, qualificazioni e finalissima. Ci sarà una premiazione con consegna delle coppe, foto di rito e champagne. L'intero torneo è gratuito e accessibile solo a chi ha acquistato il pacchetto All Inclusive. La fine dell’Affiliate GP è prevista per le ore 18:00.

Relax e networking ore 19:00-20:30 - Hotel Mercure Roma West

I partecipanti che dormono in hotel potranno riposarsi nella piscina della SPA, compresa nell’alloggio. NB: Portarsi una cuffia da casa, altrimenti si pagano 3 euro. I partecipanti potranno anche allenarsi in palestra, compresa nell’alloggio, e/o usufruire dei servizi a pagamento, come massaggi, trattamenti, servizio bar.

Cena di gala Affiliate ore 20:30 - Ristorante Hotel Mercure Roma West

La sera ci sarà la cena presso il ristorante dell’hotel.

Hanno diritto a partecipare solo gli sponsor, lo staff e gli iscritti con pacchetto All inclusive.

Networking Party ore 22:30-01:00 - Hotel Mercure Roma West

Il party della prima sera si terrà in Hotel ed è riservato solamente agli sponsor, lo staff e gli iscritti con pacchetto All Inclusive.

Giorno 2: Sabato 30 Marzo 2019

Apertura registrazioni ore 9:00 - Hall Mercure Roma West

Networking tra gli stand degli sponsor ore 9:00-10:30 - Area espositiva Mercure Roma West Apertura Affiliate Expo 2018 ore 10:30 - Affiliate Temple