Quanta fatica…dire NO!

Accolgo sempre con piacere le vostre interazioni con la rubrica alla mia pagina Facebbok o via mail e ringrazio la Signora che mi ha chiesto di approfondire l' argomento nell’articolo di oggi. Il poter dire no, senza sentirsi in colpa.

Se riflettiamo sulle nostre interazioni quotidiane, possiamo accorgerci che siamo più facilitati a dire Si rispetto a No. Infatti è molto vero che dire di no è spesso difficile, perché autorizzarsi a poter dire un no corrisponde a capire che gli altri possono riconoscerci per quello che siamo anche se non si è d’accordo con loro. Dire no svela i nostri bisogni e ci mette in una posizione di contrasto con l' altro e di possibile discussione,

Molte persone faticano a dire un no, poiché crea molti problemi, soprattutto perché mette in gioco una serie di emozioni negative, difficili da tollerare. Dire no mette a disagio e fa emergere emozioni negative, come la colpa, la vergogna, la paura e ciò è particolarmente vero quando le persone si trovano a prendere una decisione a quattr'occhi. Nel remoto caso in cui si dovesse rispondere con un no, pare si diventi più propensi a dire sì alle richieste successive. Il senso di colpa che deriva dall’aver detto il no determina il bisogno di rimediare al danno arrecato per recuperare al presunto torto compiuto senza creare ulteriori disagi. Salvo eccezioni, acconsentire alle richieste che ci fanno gli altri ci mette nella posizione in cui tutti ci vogliono bene, siamo amici e buoni colleghi di tutti e creiamo una buona opinione di noi negli altri.