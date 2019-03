Elezioni comunali Cervasca: il vice Germano Rabbia si candida a sindaco

"Ho pensato di candidarmi come Sindaco, principalmente per l’amore che nutro per il mio Comune "Cervasca" vivendo la realtà del paese tutti i giorni. Un altro motivo è quello di portare avanti in modo concreto tutte le attività ed i progetti già in essere dell’amministrazione uscente, e crearne di nuovi, per rendere la nostra Cervasca più bella e vivibile, offrendo ai Cervaschesi un sindaco presente in Comune, un sindaco che ascolta e che fa!"