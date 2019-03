Giulia Negri e la sua candidatura a sindaco di Roburent: "Ecco perché mi sono messa in gioco"

"Mi sono candidata a sindaco per le elezioni del Comune di Roburent - dichiara -, perché sono appoggiata da una squadra forte, fatta di imprenditori e famiglie che credono nel territorio, che hanno scelto di credere nel nostro paese per vivere, crescere e lavorare. Persone che non hanno scopi personali, non ricercano visibilità politica, che non sono all'inizio o alla fine di una carriera professionale, ma che amano il territorio, lavorano sul territorio e hanno necessità che questo sia caratterizzato da un'economia florida.