Turismo green: a Entracque Enel, Parco Alpi Marittime e Comune siglano l'accordo

Entracque apripista di un progetto che sarà declinato in tutta Italia per la valorizzazione dei territori e la diffusione del turismo “green”

Gli attori coinvolti nel progetto lavoreranno insieme al fine di individuare e realizzare interventi mirati che saranno in grado di unire promozione turistica e tutela dell’ambiente. Numerose le iniziative che saranno messe in campo per la valorizzazione dell’area: tra queste, l’installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici in diversi punti strategici. Un’idea in grado di aprire il territorio a forme di turismo sempre più orientate alla sostenibilità ambientale, facendo di Entracque una delle prime località della Valle Gesso pronta ad accogliere tutti quei visitatori che hanno scelto di scoprire le bellezze del Paese viaggiando in elettrico.