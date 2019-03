A Busca gli studenti in marcia per la salvaguardia dell'ambiente

I ragazzi ci credono: salvare il pianeta dall'inquinamento è ancora possibile. Anche gli alunni della scuola media di Busca hanno partecipato questa mattina al Fridays for future e, dopo la marcia dal Giardino dell'infiito, accompagnati dai soci di Busca e Verde Comitato, sono stati ricevuti dal sindaco, al quale hanno consegnato una lettera in cui confermano il loro impegno per l’ambiente e chiedendo all’amministrazione di continuare a mettere in atto le azioni a sua difesa. Questa partecipazione rientra nei progetti scolastici "Giornata della meteoroligia" in programma a Busca domani e dopodomani e "Educazione alla cittadinanza", coinvolti gli insegnanti Chiara de Francisco, Michela Cervetto, Maria Pia Forneris, Elio Ricca.



Busca è già un Comune molto attento all’ambiente. Un fatto, questo, certificato dal Paes (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile) che prevede la riduzione entro il 2010 del 26,5% di emissioni CO 2 , oltre l’obiettivo minimo del Patto dei Sindaci.



Il Paes è redatto dalla società AzzeroCO2 su incarico del Comune, che ha aderito volontariamente nel marzo del 2015 al Covenant of Mayors, un’iniziativa promossa dalla Commissione Europea per coinvolgere le città in un percorso comune verso la sostenibilità energetica ed ambientale.



Per quanto riguarda l’educazione alle buone pratiche a favore dell’ambiente, il Comune ha incentivato, tra l'altro, lezioni specifiche nelle scuole sul riciclo dei rifiuti e organizza regolarmente le Giornate ecologiche, con i ragazzi della secondaria di primo grado impegnati a ripulire le strade della città.



Inoltre, il progetto del nuovo polo scolasctico per le scuole primarie e medie è a "Energia quasi zero".