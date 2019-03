Inaugurata la filiale Ubi Banca di Busca: digitalizzazione e consulenza innovativa al servizio della clientela (FOTO E VIDEO)

E’ stata inaugurata nel pomeriggio di ieri, martedì 19 marzo, a Busca la nuova filiale di UBI Banca di Piazza Savoia, 9.



Sono intervenuti come istituzioni del territorio il Sindaco Marco Gallo e il parroco Don Roberto Bruna. Tra i vertici di UBI Banca presenti, il Responsabile della Macro Area Territoriale Nord Ovest Marco Franco Nava, il Direttore Territoriale di Cuneo e Mondovì Piermario Romagnoli e la Direttrice della Filiale Graziella Bedino.

La filiale di Busca è dagli anni '80 nei locali dell'ex Cinema Nuovo di Busca, in quel periodo era CRC,successivamente Banca Regionale Europea e poi UBI Banca. Nell'estate 2018 sono stati terminati i lavori di rinnovo e al momento conta 14 dipendenti.



Nel video le interviste a Marco Franco Nava, Piermario Romagnoli, Graziella Bedino e Cristiana Tuninetti.













L’istituto di credito ha presentato il nuovo concept di filiale che punta sulla trasformazione dei bisogni dei clienti, l’innovazione e la digitalizzazione.



Sono gli elementi che guidano il rinnovamento di 700 sportelli di UBI Banca su tutto il territorio nazionale in un contesto di complessiva modernizzazione dei servizi bancari. Il crescente utilizzo di canali multimediali per le tradizionali operazioni di sportello hanno spinto l’istituto di credito a migliorare l’esperienza della clientela, ripensando il modello di filiale e trasformando l’operatività da analogica a digitale.



Ai tradizionali canali di accesso ai servizi si affiancano canali che permettono una maggiore autonomia dei correntisti e una più efficiente attività in filiale.



Tra le soluzioni adottate, ad esempio, ATM di ultima generazione in grado di svolgere le operazioni in sicurezza e senza fare code, versare denaro contante, assegni anche dopo l’orario di chiusura. Inoltre, sono state introdotte casse self service che permettono di e pagare imposte come F24 e fare bonifici.



Ogni filiale è dotata di una connessione Wi-Fi gratuita riservata ai clienti per navigare tra i contenuti di UBI Banca e di due diversi tablet in grado di effettuare operazioni bancarie in autonomia o predisposti per la firma elettronica.



L’Innovation Hub di UBI Banca, intanto, sta pensando alla filiale del futuro, sperimentando soluzioni innovative da utilizzare nei prossimi anni come un sistema di riconoscimento e accoglienza che effettuerà, attraverso la tecnologia Bluetooth, un check-in automatico del cliente in modo da consentirgli di utilizzare, una volta entrato in filiale, i servizi attraverso la app dello smartphone o del tablet. Inoltre, saranno introdotti monitor con contenuti interattivi facilmente utilizzabili: attraverso un QR Code il cliente avrà la possibilità, con il proprio dispositivo mobile, di gestire i contenuti sugli schermi per informarsi, con video e brevi presentazioni, sui prodotti della banca.

Per supportare e facilitare l’utilizzo dei nuovi sistemi, UBI Banca ha inserito all’interno delle filiali un assistente digitale che ha il compito di accogliere, ascoltare le esigenze e indirizzare il cliente verso la soluzione più veloce, oltre ad assisterlo nel primo utilizzo dei servizi digitali e nelle operazioni effettuate tramite nuovi strumenti come le casse self.



Ai servizi che permettono di snellire le operazioni di routine, viene affiancato un modello di consulenza innovativo, integrando in questo modo il canale fisico con quello digitale. Grazie anche ad una disposizione degli spazi dedicata alle singole esigenze, il cliente potrà contare su personale dedicato, andando incontro ai bisogni delle famiglie e a quelli delle imprese. La clientela ha a disposizione specialisti del Gruppo per gestire operazioni come mutui, prestiti e finanziamenti per le attività imprenditoriali.



La nuova impostazione voluta da UBI Banca nasce anche grazie a studi approfonditi che hanno0 permesso di individuare tre capisaldi dell’esperienza in banca: la fiducia, il rapporto personale e il senso di appartenenza.



Grande attenzione nello sviluppo del nuovo concept di filiale è stata dedicata anche alla sostenibilità ambientale. UBI Banca è stato il primo istituto di credito in Italia a realizzare uno fra i più grandi impianti in cloud mai realizzati per la domotizzazione delle sue filiali. Un’innovazione che permette di controllare il consumo energetico, ridurre le emissioni e i costi aumentando allo stesso tempo gli standard di sicurezza sul lavoro.



La revisione del modello distributivo sta proseguendo nell’attuazione del Piano Industriale 2019- 2020. A inizio 2018 è stato avviato il programma di rinnovamento delle filiali con l’obiettivo di rinnovarne circa 200 entro l’anno e 700 entro il 2020, al servizio di oltre il 70% della clientela di Gruppo, con un investimento complessivo pari a circa 70 milioni di euro per il 2018 nell’anno e circa 240 milioni in arco piano.



“Il cuneese è un territorio chiave Nel Nord Ovest di UBI Banca, che da un anno vi ha trasferito la sua sede” ha sottolineato Marco Franco Nava, Responsabile della Macro Area Territoriale Nord Ovest di UBI Banca. “Nel corso del 2018, in provincia di Cuneo sono stati erogati complessivamente più di 361 milioni, di cui 127 per le famiglie e 234 per le imprese, con un incremento annuale dei finanziamenti sul territorio del 13%. Solo nella Provincia Granda il nostro Gruppo può contare su 46 filiali, 40 minisportelli oltre a 2 centri imprese. Di queste la filiale di Busca, con il rinnovato layout, servizi digitali per la clientela e consulenza specialistica, si inserisce in un progetto su scala nazionale di innovazione tecnologica, sostenibilità e specializzazione della rete commerciale UBI, a favore di famiglie e imprese dei nostri territori.”